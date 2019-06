Ubisoft annuncia il servizio in abbonamento Uplay+

In occasione dell’E3, Ubisoft ha annunciato Uplay+, un servizio in abbonamento che sarà disponibile dal 3 settembre 2019 per Windows PC. Nel 2020, il servizio sarà disponibile anche su Stadia.

Uplay+ costerà 14,99 € al mese e darà accesso illimitato a oltre 100 giochi, tra cui novità e classici di Ubisoft, comprese edizioni premium e alcuni contenuti aggiuntivi.

Tra i titoli citati figurano Watch Dogs: Legion, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Gods & Monsters e molti altri di recente annuncio. A questi si aggiungono titoli recenti come Tom Clancy’s The Division 2, Assassin’s Creed Odyssey, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Far Cry 5, Anno 1800 e altri ancora. Completano la lista i classici come i giochi della serie Far Cry e Rayman, Prince of Persia, Tom Clancy’s Splinter Cell, Beyond Good & Evil e molti altri.

“Il settore dei videogiochi è in costante cambiamento e lo stesso vale per le esigenze dei nostri giocatori”, ha dichiarato Brenda Panagrossi, vicepresidente Platform and Product Management di Ubisoft. “Il nostro impegno è di offrire la migliore esperienza di gioco possibile, oltre all’opportunità di scoprire tutti i mondi che abbiamo creato per i giocatori. Con Uplay+, offriamo a tutti una maggiore libertà, rendendo ancora più semplice accedere al nostro vasto catalogo”.