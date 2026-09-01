Uber multata per quasi un miliardo di dollari in Olanda: “Account degli autisti sospesi dall’algoritmo senza controllo umano”

L'Autorità olandese per la protezione dei dati ha inflitto a Uber una sanzione da 825 milioni di euro per violazioni del GDPR. Secondo l'autorità, tra il 2018 e il 2022 alcuni account degli autisti sarebbero stati sospesi, anche definitivamente, attraverso sistemi automatizzati senza una revisione umana. Uber annuncia ricorso.

Maxi multa per Uber nei Paesi Bassi. L’Autorità olandese per la protezione dei dati ha inflitto alla società una sanzione da 825 milioni di euro, circa 964 milioni di dollari, sostenendo che l’azienda abbia utilizzato sistemi automatizzati per sospendere gli account degli autisti senza un adeguato controllo umano.

Secondo quanto ha annunciato l’Autorità olandese della privacy, la decisione riguarda il periodo compreso tra il 2018 e il 2022 e si basa sulle norme previste dal Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’Unione europea, il GDPR.

Il nodo delle decisioni automatizzate

Secondo l’autorità olandese, Uber avrebbe utilizzato software automatizzati per prendere decisioni capaci di incidere direttamente sull’attività lavorativa degli autisti.

In alcuni casi gli account sarebbero stati sospesi anche in modo permanente, senza che una persona verificasse la decisione o controllasse la presenza di eventuali errori. L’autorità sostiene che questo comportamento abbia violato le norme europee che limitano l’uso di processi decisionali completamente automatizzati quando producono effetti significativi sulle persone.

Uber avrebbe inoltre omesso di informare adeguatamente gli autisti sul funzionamento dei propri sistemi automatici di decisione.

È la quarta multa olandese contro Uber

La società ha contestato sia la decisione sia l’entità della sanzione e ha annunciato che presenterà ricorso. Uber sostiene che l’indagine abbia riguardato “politiche storiche che sono state abbandonate anni fa”.

“Prendiamo estremamente sul serio le decisioni che incidono sulla capacità degli autisti di guadagnare e siamo pienamente impegnati a garantire un trattamento equo”, ha dichiarato l’azienda. Uber afferma inoltre che oggi sono previste revisioni umane, maggiori garanzie e la possibilità per gli autisti di contestare le decisioni qualora ritengano che sia stato commesso un errore.

Quella annunciata ora è la quarta multa inflitta alla società. Nel 2024 Uber era già stata colpita da una sanzione da 290 milioni di euro, circa 324 milioni di dollari, per il presunto trasferimento negli Stati Uniti dei dati personali degli autisti europei senza adeguate garanzie di protezione.

Gli algoritmi al centro del modello Uber

L’automazione non riguarda soltanto la sospensione degli account. Uber utilizza algoritmi e modelli di machine learning in alcune delle funzioni centrali della piattaforma: abbinamento tra autisti e passeggeri, determinazione delle tariffe, sicurezza e individuazione delle frodi. Per assegnare una corsa, per esempio, i sistemi possono valutare posizione dell’autista, distanza dal passeggero, destinazione, traffico e dati storici; per stabilire il prezzo entrano invece in gioco anche domanda, condizioni di guida, destinazioni simili e aumenti tariffari.

La scala rende particolarmente delicato il tema della gestione algoritmica del lavoro. Nel 2025 Uber dichiarava 9,7 milioni di autisti e corrieri attivi mensilmente nel mondo, il 19% in più rispetto all’anno precedente. Nell’ultimo trimestre dello stesso anno la piattaforma ha inoltre registrato 3,75 miliardi di corse e consegne e oltre 200 milioni di utenti attivi mensili.

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz