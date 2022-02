Tzunami internet. Al di là dell’etica e della genetica

Autore: Glauco Benigni

Glauco Benigni Editore: Harpo

Collana: La transizione

Anno edizione: 2022

Internet è la porta di accesso al transumanesimo. Non sappiamo ancora dove potrà condurci. Entriamo e usciamo ogni giorno da una dimensione diversa da quella fisica e ciò sta modificando la nostra vita. E’ un mondo in cui lo Spazio e la Velocità tendono a infinito, mentre il Tempo tende a zero. Le sue caratteristiche autorizzano le Elites Mondiali ad esercitare un Feudalesimo da III Millennio, in cui i nuovi Domina concedono territori numerici che non saranno mai posseduti dagli utenti e prestano denaro (valore di scambio) senza limiti prodotto dalla compravendita di beni virtuali gestiti e/o inventati dalle Borse Digitalizzate.