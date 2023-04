Nelle ultime ore, a colpi di tweet, Elon Musk ha svelato due grandi novità per Twitter.

La società Twitter Inc. non esiste più. Ora il social è di proprietà di X Corp e questa mossa è stata annunciata da questo semplice tweet di Musk.

X — Elon Musk (@elonmusk) April 11, 2023

In realtà, a scoprirlo per prima è stata la giornalista Laura Loomer, in causa contro Twitter. Con uno screenshot, Loomer ha confermato che Twitter si è dunque fusa in X Corp, una società privata controllata da X Holdings Company. Entrambe sono di proprietà di Elon Musk. Infatti, in una dichiarazione in Tribunale depositata lo scorso 4 aprile, Twitter ha confermato che “Twitter Inc non esiste più ed è stata fusa in X Corp”.

Twitter verso un’app per fare tutto?

Secondo alcuni analisti, questo rebranding sarebbe il primo passo per trasformare il social nel vero sogno del suo CEO: un’app per fare tutto. Dalla prenotazione dei biglietti all’invio di messaggi ai pagamenti mobili. Come lo sono le app cinesi Weibo e WeChat.

Le “everything app” sono prodotti che forniscono una vasta gamma di servizi, dalla messaggistica istantanea ai pagamenti digitali, e che soddisfano anche le esigenze legate ai social media. In Cina sono una realtà consolidata come nel caso di WeChat, un’applicazione usata da 1,2 miliardi di persone in tutto il mondo, gli utenti possono ordinare cibo, scambiarsi messaggi, richiedere un mutuo, noleggiare una bicicletta in bike sharing e accedere al proprio home banking.

L’app è stata fondata nel 2011 ed è di proprietà di Tencent.

Dal 20 aprire via la spunta blu agli utenti non abbonati

In attesa di conoscere le evoluzioni di Twitter su questo frangente, sempre il suo CEO ha annunciato che “Dal 20 aprile sarà rimossa la spunta blu agli utenti non abbonati a Twitter Blue”.