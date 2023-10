Semplificare la vita dei propri clienti con nuove soluzioni efficienti, sostenibili e pensate per le differenti esigenze di consumo: Enel torna on air dal 15 ottobre con la nuova campagna “Tutto Enel, è Formidabile" per presentare la gamma di offerte dedicata alle famiglie.

Lo spot TV, accompagnato dalla celebre canzone “For me Formidable” di Charles Aznavour, presenta con un tone of voice leggero e famigliare un portafoglio di soluzioni energetiche di Enel per la casa, mettendo in evidenza i vantaggi legati alle offerte e raccontando i benefici su cui poter contare grazie ad un unico partner affidabile.

Enel offre energia, soluzioni per mobilità elettrica, efficienza energetica e fibra ultraveloce attraverso tre offerte:

– Formidabile dual mobilità: include luce, Waybox (soluzione domestica per la ricarica dell’auto) e fino a 10.000 km gratis;

– Formidabile fotovoltaico: offre un pannello dual fotovoltaico 3kW a partire da 65€ al mese per 120 mesi. Inoltre, aggiungendo l’offerta Formidabile Luce, i clienti riceveranno un bonus annuo in bolletta di 100€ per 2 anni;

– Formidabile trio: comprende luce, gas e fibra, con un bonus annuo in bolletta fino a 400€ per 2 anni.

Il concept creativo della campagna rappresenta un contesto di vita in cui tre famiglie utilizzano i prodotti e i servizi di Enel: dall’energia alla connessione ultraveloce di Enel Energia, ai pannelli fotovoltaici di Enel X Italia per l’autoproduzione, alle stazioni di ricarica domestica Waybox di Enel X Way Italia dedicate alla mobilità elettrica. A collegare le fasi del racconto è l’immagine rassicurante di un tecnico Enel, quale esempio concreto della vicinanza ai clienti, che, ballando sulle note del brano di Aznavour, mostra la semplicità di utilizzo delle soluzioni e tecnologie offerte.

La campagna, on air dal 15 ottobre per cinque settimane, prevede una pianificazione su TV, stampa, digital, video nelle stazioni ferroviarie e cinema.