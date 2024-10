Tutti stanno lasciando OpenAI. Cosa significa?

Dopo aver stravolto il mondo con il lancio di ChatGPT, OpenAI sta affrontando un vero e proprio “smembramento” della leadership.

Mira Murati, CTO, ha lasciato a Settembre

Greg Brockman, co-fondatore e Presidente, è in “aspettativa prolungata”

Ilya Sutskever, co-fondatore, a seguito di conflitti interni

John Schulman, co-fondatore, è passato ad Anthropic

Andrej Karpathy, co-fondatore, ha lasciato nel febbraio 2024

E proprio ieri, un’altra figura chiave della ricerca dietro a “o1”, ha deciso di lasciare…



Insomma OpenAI sta vivendo un vero e proprio “dissanguamento” nella propria leadership…



Ma perchè sta accadendo tutto questo?



Beh…



Parliamoci chiaro.



Se sei un co-founder di OpenAI, è probabile che tu possa alzare la cornetta del telefono il Lunedì mattina e raccogliere 1 miliardo di dollari entro l’aperitivo del Venerdì.



Qualsiasi investitore ti lancerebbe letteralmente i soldi:

Hai l’expertise accumulata a OpenAI

Conosci tutti i migliori talenti AI

Hai la credibilità per costruire qualcosa di enorme

E ora, che “il genio è uscito dalla lampada”, lo spazio delle possibilità è immenso: modelli AI specializzati per dominio, sistemi “agentici” semi-autonomi, tantissimi nuovi filoni di ricerca che si aprono…



Pensaci…



Perchè avere 0% azioni e uno stipendio da qualche milione di $, se puoi diventare quasi al 100% proprietario di un “unicorno dal giorno alla notte”?



Altro pensiero…



Dobbiamo ricordarci che nel 2016 OpenAI è nata come “laboratorio di ricerca AI”.



Ma a cosa serve un laboratorio di ricerca?



Beh…



Serve a produrre conoscenza.



Serve a scavare la frontiera del “possibile oggi” e muoversi in spazi inesplorati.



Tuttavia…



Il successo clamoroso di ChatGPT come prodotto ha naturalmente cambiato la natura del laboratorio AI, e l’ha traformato… in una “Consumer Company”.



Ecco, secondo me questo “cambio di DNA” è il motivo per cui queste figure stanno lasciando.



È vero, sulla carta la missione di OpenAI è ancora quella di “raggiungere l’AGI”…



Ma nella pratica?



Deve “lanciare nuovi prodotti”, massimizzare i profitti, rispondere a investitori, ha Microsoft con il fiato sul collo per permettergli di monetizzare i miliardi investiti…



Insomma, OpenAI si è trasformata in una “Accidental Consumer Company”.



E questo non è il motivo per cui era nata e che i fondatori avevano immaginato.



Poi si…



Tra qualche anno sarà una delle aziende di più alto valore al mondo…



Ma questa trasformazione della sua natura, è profondamente “dolorosa” dal punto di vista umano.



Non potrebbe essere altrimenti.



Non so…



Tu che ne pensi? Ha senso?

Quali altri motivi ci potrebbero essere?

