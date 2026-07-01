»
»
Turismo: piccoli borghi sempre più attrattivi, +326% di richieste in 3 anni secondo Airbnb

Turismo: piccoli borghi sempre più attrattivi, +326% di richieste in 3 anni secondo Airbnb

di |
Turismo: piccoli borghi sempre più attrattivi, +326% di richieste in 3 anni secondo Airbnb Adnkronos

(Adnkronos) – Lontani dalle rotte del turismo di massa e spesso privi di strutture ricettive classiche, i piccoli borghi italiani stanno incontrando l’interesse di un numero crescente di viaggiatori grazie agli host di Airbnb. Le ricerche per i comuni sotto i 5mila abitanti sono infatti cresciute vertiginosamente, raggiungendo picchi fino al +326% tra il 2023 e il 2025. Un interesse che riguarda territori ricchi di storia, paesaggi e tradizioni e in cui, spesso, l’ospitalità diffusa degli host non è solo l’unica possibilità di soggiorno per i turisti ma rappresenta anche un’opportunità per le attività locali. Mara Pasqualicchio, host in Valpolicella, Monica Guasti a Santa Caterina dello Ionio e Carlo Columbano in Gallura, raccontano le loro esperienze di accoglienza. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: economia

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche