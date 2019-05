Turismo, interventi a favore dei giovani della Regione Lazio

Il bando ha come obiettivo rendere il Lazio un luogo attrattivo per il turismo giovanile, incentivando azioni di partecipazione sociale dei giovani e rendendoli attori primari della valorizzazione del proprio territorio.

Obiettivi

Favorire la fruizione consapevole della cultura e creare un percorso di accompagnamento e di sostegno del processo di crescita individuale, sociale ed economica dei giovani, mediante l’individuazione di percorsi turistico-naturali che valorizzino le risorse paesaggistiche, culturali, storico-archeologiche e i prodotti locali del territorio regionale.

Rendere il Lazio un luogo attrattivo per il turismo giovanile, incentivando azioni di partecipazione sociale dei giovani, coinvolgendoli nella definizione e nell’animazione degli itinerari e rendendoli attori primari della valorizzazione del proprio territorio.

Progetti

L’Avviso sostiene la creazione, il potenziamento e l’animazione di spazi dedicati all’attrazione del turismo giovanile e più precisamente:

«Centri di Sosta», da intendersi come uno spazio fisico dedicato allo svolgimento di attività culturali, ricreative, sportive o di altro genere (ambientali, artistiche, artigianali, didattiche, formative, turistiche, sociali, agricole), di potenziale interesse dei giovani turisti e caratterizzate da una unitarietà gestionale per quanto riguarda l’accesso da parte dei fruitori;

«Centri di Posta», da intendersi come Centri di Sosta che svolgono anche attività ricettiva.

Ambito provinciale Centri di Posta Centri di Sosta Roma 1 2 Latina 2 2 Frosinone 2 2 Rieti 2 2 Viterbo 2 1

In modo da avere 2 Centri di Posta e 2 Centri di Sosta per ambito provinciale, considerando anche quelli da realizzarsi in immobili di pregio di proprietà della Regione Lazio: il Castello di Santa Severa (RM) e il Palazzo Doria Pamphili a San Martino al Cimino (VT).

I progetti devono prevedere

interventi di adeguamento e allestimento dell’unità immobiliare da adibire a Centro di Sosta e/o di Posta (investimenti) da realizzarsi entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell’atto di impegno;

Attività di animazione da svolgere nel Centro di Sosta e/o di Posta e di promozione dell’offerta turistica in una prospettiva di sostenibilità economico e finanziaria. Tali attività, se realizzate da terzi, devono essere affidate a Giovani, Associazioni giovanili o Imprese Sociali giovanili.

Beneficiari

Possono ottenere il contributo in forma singola o aggregata:

i Comuni e Roma Capitale, anche attraverso le sue articolazioni ai sensi dell’articolo 26 dello Statuto di Roma Capitale; le Comunità montane; la Città Metropolitana di Roma Capitale; gli Enti Parco; altri Enti pubblici vigilati dalla Regione Lazio (d.lgs. 33/2013: art. 22, comma 1, lett. a, art. 22, commi 2 e 3), quali a titolo esemplificativo gli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficienza (IPAB).



Che siano proprietari delle unità immobiliari da adibire a Centro di Posta o di Sosta, o che né abbiano comunque già la piena disponibilità al momento della domanda e per i successivi 10 anni.

Spese Ammissibili e contributi

Le spese ammissibili sono le spese per gli investimenti e per le attività previste dal Progetto.

Il contributo massimo concedibile non può superare i 288.800 Euro per ciascun Centro di Sosta o di Posta ed il 90% delle Spese ammesse e quindi effettivamente sostenute. Il contributo sugli investimenti non può superare il 50% del totale.

Procedura

La presentazione dei Progetti deve avvenire entro il 1 luglio 2019 via PEC all’indirizzo incentivi@pec.lazioinnova.it

Può essere oggetto di finanziamento un solo Centro di Posta e un solo Centro di Sosta per ogni territorio comunale (intendendo tale anche quello di Roma Capitale) e un solo Centro di Posta e un solo Centro di Sosta per ogni Beneficiario, anche se localizzati nel medesimo immobile.

Erogazione del contributo

Il contributo è erogato in tre tranche: