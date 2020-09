Turismo, in Veneto 3 milioni di euro di incentivi per digitalizzare le imprese

Contributo a fondo perduto fino al 100% per le imprese turistiche del Veneto che vogliono attuare investimenti digitali per la propria impresa. Come partecipare.

Il presente bando è promosso in attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 di Regione Veneto finanziato tramite il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), finalizzato a promuovere e sostenere investimenti innovativi in ambito digitale nel sistema ricettivo turistico che favoriscano l’innovazione e la differenziazione dell’offerta e dei prodotti turistici dell’impresa in modo da consentirne la rigenerazione e il riposizionamento.

Pertanto l’obbiettivo è quello di assicurare una continuità nel processo di ammodernamento in ottica di sviluppo turistico sostenibile attraverso l’introduzione dell’innovazione in ambito digitale in un numero consistente di PMI delle destinazioni venete per favorire una ripresa dei flussi turistici nella destinazione dopo l’emergenza COVID-19.

MPMI Turismo Veneto

Possono presentare domanda per il presente bando le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) indipendentemente dalla loro forma giuridica, che:

a) sono regolarmente iscritte nel registro delle imprese o al R.E.A. e attive presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, competente per territorio alla data del 31 dicembre 2019 e ivi risultare regolarmente iscritte come “Attiva”; le imprese aventi sede legale in altro Stato comunitario devono essere in possesso di analoghi requisiti in conformità alla legislazione ivi vigente;

Le imprese dovranno avere una sede operativa attiva in Veneto alla data dell’erogazione, che deve risultare nell’elenco delle unità locali del Registro Imprese.

Tipologia di spese ammissibili

Sono ammissibili i progetti che prevedano, a contributo standard (voucher), diverse tipologie di interventi, tra loro combinabili, salvo gli interventi di cui al punto d) che sono obbligatori:

a) fino ad euro 3.500 per interventi innovativi per attività di acquisto/consulenza relativi alle seguenti voci:

hardware/software per videoconferenze;

sistemi e soluzioni per lo smartworking e il telelavoro;

internet delle cose e delle macchine;

cloud, fog e quantum computing;

cyber security, risk management e business continuity;

intelligenza artificiale e machine learning;

soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);

soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);

sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;

soluzioni tecnologiche digitali (ad esempio app, beacon, etc.) per favorire forme di distanziamento sociale dettate dalle misure di contenimento legate all’emergenza sanitaria da Covid-19;

Banda ultra larga

b) fino ad euro 1.000 per interventi volti a favorire la connettività a banda ultra larga per l’impresa ricettiva;

c) fino ad euro 3.500 per aggiornamento del sito web della struttura ricettiva alle principali lingue degli ospiti della destinazione così come risultanti dalle statistiche ufficiali della Regione del Veneto e/o adeguamento a standard di sicurezza, interoperabilità e accessibilità del sito web ovvero senza barriere architettoniche informatiche, che consentono quindi l’utilizzo e l’accesso ai servizi anche a coloro che sono affetti da disabilità temporanee e non e che quindi utilizzano tecnologie ausiliarie;

d) Da euro 600 fino a euro 1.000

– intervento obbligatorio per le strutture ricettive alberghiere alberghi o hotel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi e per strutture ricettive all’aperto: villaggi turistici, campeggi, per software di performance su occupazione posti letto/camere, ADR, REVPAR utilizzabile anche a livello di destinazione;

– intervento obbligatorio per le strutture ricettive complementari alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed & breakfast, rifugi alpini e per strutture ricettive in ambienti naturali, per software per la di trasmissione contestuale dei dati relativi alla statistica turistica, ai dati di PS relativi agli ospiti della struttura ricettiva e i dati relativi all’imposta di soggiorno ove applicata nella destinazione.

e) fino ad euro 500 per interventi di assistenza tecnica per l’utilizzo dei software di cui al punto precedente o per l’utilizzo del Destination Management System regionale ove adottato dalla destinazione o da rete di imprese a cui la struttura ricettiva fa riferimento.

3 milioni di euro per le imprese del Veneto

La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente bando è pari a € 3.000.000,00.

Il contributo è pari al 100% delle spese sostenute con un minimo di euro 2.000 sino ad un importo massimo di 6.000 euro.

Scadenza

Sarà possibile presentare domanda, dalle ore 10.00 del 25/11/2020 Fino alle ore 17.00 del giorno mercoledì 23/12/2020.