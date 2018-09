Turismo digitale e smart destination

Giuseppina Passiante, Pasquale Del Vecchio, Valentina Ndou

Franco Angeli editore

Data di pubblicazione: agosto 2018

ISBN: 9788891762634

Pagine: 204

Prezzo: € 27,00

Il volume propone una lettura interdisciplinare dei temi del turismo digitale e della gestione innovativa delle destinazioni turistiche, con l’obiettivo di: fornire un contributo di sintesi nel dibattito scientifico in materia di smart tourism, con particolare riferimento alla digital social experience; proporre scenari ed opportunità di sviluppo intelligente per imprenditori e destination maker.

Il turismo quale industry “ad alta intensità di conoscenza” e fortemente impattata dalla diffusione delle tecnologie digitali è sempre più una priorità per lo sviluppo intelligente dei territori.

Questo in ragione delle sue molteplici implicazioni inter-settoriali, della sua rilevanza nell’attuale dibattito sui Big Data e della sua capacità di generare valore sociale ed economico. Muovendo dalla comprensione di tali dinamiche, il volume illustra i risultati di un percorso di ricerca e sperimentazione realizzato dal Laboratorio di Ingegneria Economico-Gestionale dell’Università del Salento in tema di turismo digitale.

La declinazione dei temi trattati rende il volume un utile strumento di approfondimento per lo studio e la pratica dell’innovazione nel turismo.



Pasquale Del Vecchio è ricercatore presso il Laboratorio di Ingegneria Economico-Gestionale del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento (Lecce).



Valentina Ndou è ricercatrice presso il Laboratorio di Ingegneria Economico-Gestionale del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento (Lecce).



Giuseppina Passiante è professore ordinario e responsabile scientifico del Laboratorio di Ingegneria Economico-Gestionale del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento (Lecce).

Indice

Rodolfo Baggio, Prefazione

Roberto Tedesco, Presentazione

Introduzione

Valentina Ndou, Gioconda Mele, Pasquale Stefanizzi, Trend e dinamiche del turismo nella digital economy

(L’evoluzione del settore turistico; I cambiamenti della domanda: il nuovo ruolo del turista; I cambiamenti dell’offerta turistica)

Pasquale Del Vecchio, Valentina Ndou, Gioconda Mele, Giuseppina Passiante, Nuovi approcci, strumenti e framework per la gestione innovativa della destinazione

(Dinamiche evolutive e sfide delle destinazioni turistiche; L’approccio sistemico per la gestione di una destinazione; La modularità nel turismo; I Big Data e servizi knowledge-intensive per il design ed il monitoraggio dell’esperienza turistica; User-driven innovation e approccio di networking; I Living Lab: approcci collaborativi e di open innovation per il turismo; Verso una Smart Destination; Verso un modello di crescita intelligente delle destinazioni; Il modello di Apulia Smart Tourism)

Anna Paola Paiano, Lara Valente, Re-mediatizzazione del racconto e transmedia storytelling come pratica di costruzione dell’esperienza

(Il ‘Nuovo Turismo’; L’impatto del digitale sul comportamento del consumatore-turista; La nuova dimensione del turista: verso un approccio esperienziale e relazionale; I contenuti multi-autoriali e la loro influenza sull’industria del turismo; La re-mediatizzazione del racconto e il transmedia storytelling; L’impiego del transmedia storytelling nelle strategie di destination marketing: alcuni esempi)

Gianluca Elia, Gianluca Solazzo, Il paradigma tecnologico dei Big Data per lo Smart Tourism

(L’emergere del paradigma Big Data; Il processo di analisi dei Big Data; Le tecnologie di Big Data; Big Data Analytics; Tecniche di visualizzazione; Big Data e Smart Tourism Destinations; Quali Big Data nel turismo?; Big Data Analytics e UGC per una Smart Tourism Destination)

Valentina Ndou, Giustina Secundo, Gioconda Mele, Sviluppo di mentalità imprenditoriali nel turismo: contenuti, strategie e processi di apprendimento

(La formazione all’imprenditorialità nella società e nel turismo; Il ruolo della formazione imprenditoriale secondo le linee guida di organizzazioni sovranazionali; Pilastri e fondamenti della formazione all’imprenditorialità; Dall’idea alla creazione di valore: un modello per lo sviluppo di capacità imprenditoriali nel Settore del Turismo)

Pasquale Del Vecchio, Valentina Ndou, Giuseppina Passiante, Apulia Smart Tourism: esperienze di ricerca ed innovazione in tema di gestione innovativa delle destinazioni turistiche

(Le sperimentazioni #apuliasmartourism; Nota metodologica alla base delle sperimentazioni #apuliasmartourism)

Appendice. Le schede di Apulia Smart Tourism.