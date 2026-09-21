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Turismo: Demanio lancia bandi per trasformare immobili pubblici in strutture accessibili

Turismo: Demanio lancia bandi per trasformare immobili pubblici in strutture accessibili

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Turismo: Demanio lancia bandi per trasformare immobili pubblici in strutture accessibili Adnkronos

(Adnkronos) – Rigenerare il patrimonio immobiliare pubblico trasformandolo in una rete di strutture dedicate al turismo accessibile e all’accoglienza inclusiva. È questo l’obiettivo di “Turismo Accessibile per tutti – TA4ALL”, il progetto dell’Agenzia del Demanio che apre a un nuovo modello di valorizzazione del patrimonio dello Stato, coniugando inclusione sociale, sviluppo dei territori e investimenti privati. L’iniziativa si rivolge a investitori privati ed Enti del Terzo Settore attraverso bandi sperimentali di Concessione di Valorizzazione, con affidamenti da 6 a 50 anni, destinati alla riqualificazione di immobili pubblici da trasformare in strutture ricettive accessibili, con particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità, della popolazione senior e di chi necessita di servizi dedicati. 

I primi sette beni messi a bando sono distribuiti lungo tutta la Penisola e rappresentano immobili di pregio storico e architettonico inseriti in contesti di forte attrattività turistica. Si tratta dell’ex Caserma Magnolini di Gargnano (Brescia), affacciata sul Lago di Garda; di Villino Rossi a Schio (Vicenza), storica villa ottocentesca nel cuore della città; dell’ex Caserma De Amicis di Sulmona (L’Aquila), complesso monumentale nel centro storico; dell’ex Convento San Bonaventura di Caltagirone (Catania), a pochi passi dalla celebre Scalinata di Santa Maria del Monte; dell’ex Carcere giudiziario di Reggio Calabria, in posizione panoramica sullo Stretto di Messina; di Casa Nappi a Loreto (Ancona), edificio storico vicino alla Basilica della Santa Casa; e dell’ex Casa del Fascio di Settecamini, a Roma, che sarà inserita a breve tra gli immobili disponibili. 

L’obiettivo del progetto è promuovere non solo il recupero fisico degli immobili, ma anche la loro rigenerazione sociale, privilegiando proposte capaci di generare benefici per le comunità locali, migliorare l’accessibilità dei territori e ampliare l’offerta turistico-ricettiva con servizi innovativi dedicati alla persona. Le offerte potranno essere presentate fino all’11 dicembre 2026. I bandi sono disponibili sul sito dell’Agenzia del Demanio nella sezione dedicata a Gare e Aste e ai Progetti di Valorizzazione e Temporary Use.  

economia

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Redazione Key4biz

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