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Turismo d’agosto, molte reti mobili in tilt

Turismo d’agosto, molte reti mobili in tilt

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Turismo d’agosto, molte reti mobili in tilt Dailyletter

In molte zone si moltiplicano le segnalazioni di disservizi che rischiano di pesare sull’immagine del nostro Paese all’estero. Marco Bussone (Uncem): “Prosegue la nostra mappatura delle aree italiane senza segnale. Siamo arrivati a quasi 6000 segnalazioni di territori dove mancano uno o più operatori”.

Negli Usa, comincia il maxi-processo a Meta: alcuni strumenti di sicurezza “progettati per fallire”. L’ex ingegnere di Facebook Arturo Bejar, già responsabile della sicurezza del social media, chiamato a testimoniare inguaia Mark Zuckerberg.

Infine, in Europa i satelliti destinati a ricoprire un ruolo sempre più rilevante nel contrasto ma anche nella previsione di incendi e disastri naturali. Grecia in prima fila.

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Redazione Key4biz

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