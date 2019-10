Gli incentivi sono destinati alle microimprese e alle piccole e medie imprese (PMI) esercitate in forma di impresa turistica.

Finanza Agevolata è la rubrica a cura di Sercam Advisory dedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli è la rubrica a cura didedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli clicca qui

Finanziamenti alle imprese turistiche (alberghi, hotel, b&b, strutture ricettive, …) per interventi di costruzione, ampliamento e ammodernamento delle strutture ricettive, acquisto di attrezzature ed arredi, realizzazione di parcheggi.

Soggetti beneficiari

Gli incentivi sono destinati alle microimprese e alle piccole e medie imprese (PMI) esercitate in forma di impresa turistica.

Tipologia di interventi ammissibili

Le iniziative ammissibili a contributo sono le seguenti:

lavori di ampliamento, ristrutturazione, ammodernamento e straordinaria manutenzione di strutture ricettive turistiche esistenti

lavori di costruzione, ristrutturazione e straordinaria manutenzione di edifici da destinare all’esercizio di struttura ricettiva turistica

acquisto di arredi e attrezzature

realizzazione di parcheggi con almeno tre posti auto a servizio delle strutture ricettive alberghiere.

Sono ammissibili le seguenti spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda:

1) per i lavori di costruzione, ampliamento, ristrutturazione, ammodernamento e straordinaria manutenzione:

– spese per l’esecuzione dei lavori

– oneri per le spese generali e di collaudo

2) per la realizzazione di parcheggi:

– spese per l’esecuzione dei lavori

– oneri per le spese generali e di collaudo

– prezzo d’acquisto degli immobili

3) per l’acquisto di arredi e attrezzature:

– spese per l’acquisto

– eventuali spese di trasporto e montaggio.

Sono ammesse inoltre a contributo le spese connesse all’attività di certificazione della spesa per un massimo di 1.000 euro.

Entità e forma dell’agevolazione

L’agevolazione viene erogata sotto forma di contributo a fondo perduto la cui percentuale è variabile tra il 20% e 50% sulla base del regolamento cui fanno riferimento i beneficiari nella fase di richiesta del contributo.

Spesa ammissibile minima di 20.000 e contributo massimo concedibile di 400.000 euro.

Scadenza

Domande dal 30/09/2019 al 30/12/2019