Turismo a terra, Tripadvisor taglia 900 dipendenti

Tripadvisor, la prima guida turistica del web, ha reso noto che intende licenziare più di 900 dipendenti a livello globale, pari al 25% del personale. La decisione arriva per la gravissima crisi che ha colpito il comparto turistico in seguito all’esplosione della pandemia. In particolare, 600 dipendenti che perderanno il lavoro sono basati negli Usa, i restanti 300 nelle altre sedi mondiali.

In un primo momento, l’azienda sperava di risolvere o quanto meno di attenuare la crisi senza precedenti con una serie di congedi e razionalizzazioni, di cali delle giornate lavorative passate da 5 a 4, ma tutto ciò non è stato sufficiente ad evitare il taglio del personale. Il personale che resta dovrà inoltre accettare il taglio del 20% dello stipendio per preservare il licenziamento di altri 100 dipendenti.

Le sedi di San Francisco e Boston saranno chiuse in maniera definitiva.

Un altro settore fortemente penalizzato dal crollo del turismo a causa della pandemia, oltre a quello dei viaggi e dell’accoglienza, sono le Tlc che vedono azzerati i ricavi derivanti dal roaming internazionale a causa del blocco dei voli.