Di Gianluca Comin, Gianluca Giansante

Marsilio editore

pagine: 192

Data di pubblicazione: 2021

ISBN: 9788829713219

Prezzo: 18 euro

Come costruire una reputazione capace di supportare la propria crescita personale? Come distinguersi in un mondo del lavoro e in un contesto della comunicazione in rapida evoluzione? Come scegliere temi e strumenti efficaci per parlare al pubblico?

Gli autori, professionisti con una consolidata esperienza nel settore, rispondono a queste domande superando alcuni luoghi comuni sull’argomento. Mostrano ad esempio come la costruzione di una reputazione personale di qualità non sia un lavoro di autopromozione, ma un’attività che alimenta la propria comunità di riferimento, fornendo elementi utili di conoscenza e condividendo il sapere. Tu puoi cambiare il mondo attinge a casi di studio e best practice internazionali che raccontano come una buona reputazione non è solo un modo per promuovere il talento, ma può essere utilizzata per far crescere i risultati di un’azienda, stimolare un cambiamento culturale o dare voce e forza a temi sociali.

Gianluca Comin insegna Strategie di comunicazione e Tecniche pubblicitarie presso la Luiss Guido Carli e dirige l’Executive Programme in Corporate Communication della Luiss Business School. Nel 2014 ha fondato Comin & Partners, società di consulenza strategica, comunicazione e lobbying. Già direttore delle Relazioni esterne del Gruppo Enel e prima in Telecom Italia e Montedison, è autore di vari saggi sulla comunicazione.

Gianluca Giansante, fra i soci di Comin & Partners fin dalla fondazione, insegna alla Luiss Guido Carli e nei master della Luiss School of Government. In precedenza è stato responsabile Comunicazione e relazioni digitali della Regione Lazio e ha svolto attività di consulenza per la Presidenza del Consiglio. Dottore di ricerca in Linguaggi politici, è autore di diverse pubblicazioni sulla comunicazione.