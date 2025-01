La presidente della Commissione Ue esorta la Ue a “cambiare” e a “passare ad una velocità maggiore”. Il vice presidente cinese si è invece erto a difensore del multilateralismo. Anche il premier tedesco Scholz guarda all'India per nuove rotte commerciali, mentre la Cina bacchetta il protezionismo del presidente Usa e Putin è pronto a incontrare il neo presidente americano per parlare della pace in Ucraina.

All’indomani del giuramento di Donald Trump, seguito dalle Alpi svizzere dai 3mila partecipanti al tradizionale Forum di Davos del World Economic Forum, c’era molta attesa per il discorso della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Tanto più che nelle ultime settimane una forte polmonite l’aveva tenuta lontano dal palcoscenico pubblico.

Nella grande hall delle conferenze plenarie, la tedesca, un’ospite fissa del Forum economico mondiale, von der Leyen si è guardata bene dall’attaccare Trump lancia in resta. In un mondo “sempre più connesso ma sempre più fratturato”, ha detto la presidente dell’Esecutivo Ue, un mondo “che cambia in fretta, anche noi dobbiamo cambiare”.

Libero scambio ed energia russa sono soltanto un ricordo

Il libero scambio e l’energia russa a basso costo come basi della crescita del Vecchio Continente sono “finiti”, ha detto von der Leyen, riecheggiando un’osservazione ampiamente condivisa. L’Europa “deve cambiare marcia”.

La roadmap sulla competitività

Il capo dell’esecutivo europeo presenterà la prossima settimana – annuncio posticipato di almeno due settimane – la sua “roadmap” sulla competitività, in cui l’Ue deve attuare alcune delle raccomandazioni del rapporto Draghi che le è stato sottoposto e consegnato quest’estate. Ciò comporta una riduzione della “burocrazia”, ​​secondo il termine da lei utilizzato in inglese, tradotto modestamente come “formalità amministrative” nella versione francese del discorso. In termini concreti, ciò si tradurrà in un nuovo “insieme unico di regole” applicabile alle aziende innovative, che devono ancora far fronte a 27 diverse legislazioni. Von der Leyen lo ha anche definito il “28° regime”, che sostituirà e non si aggiungerà agli altri 27.

Prima di citare Trump von der Leyen parla del suo prossimo viaggio in India. Anche Scholz guarda all’India

Prima di menzionare gli Stati Uniti, a mo’ di affronto, “VDL” ha annunciato che il primo viaggio della nuova Commissione (operativa dall’inizio di dicembre) sarà in India, allo scopo di “rafforzare il partenariato strategico” con “la più grande democrazia al mondo”. La tedesca ha teso la mano anche alla Cina, con la quale “dobbiamo cercare vantaggi reciproci nel nostro dialogo”.

Olaf Scholz guarda all’India e non si lascia impressionare dalle sparate di Trump: ‘Testa fredda’ con Trump

La Commissione europea dovrebbe stipulare accordi di libero scambio con paesi come India, Indonesia e Malesia, ha affermato il cancelliere tedesco Olaf Scholz al World Economic Forum di Davos. Secondo Scholz, i recenti accordi commerciali firmati dalla Commissione europea con il Messico e il Mercosur (Argentina, Bolivia, Brasile, Paraguay e Uruguay) non dovrebbero essere gli ultimi. “Si creerebbe ricchezza se ci fossero più accordi di libero scambio tra l’Unione Europea e altri paesi e regioni”, afferma.

La Germania affronterà le decisioni di Trump “senza fingere accondiscendenza” nei suoi confronti, ha dichiarato il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Il nuovo presidente degli Stati Uniti terrà il mondo “con il fiato sospeso” sui suoi piani in materia di commercio, energia, politica estera e di sicurezza, afferma Scholz. Ma il mondo dovrebbe mantenere la “mente calma” quando Trump pubblica le sue opinioni sui social media, afferma il politico socialdemocratico, sottolineando che gli Stati Uniti restano l’alleato più stretto della Germania al di fuori dell’Europa.

Accordo di Parigi resta fondamentale

Rispondendo a Donald Trump, il presidente dell’UE ha ribadito che l’accordo di Parigi sul clima, che il presidente americano ha appena respinto per la seconda volta, “resta la migliore speranza per l’umanità”. Ha ricordato quanto siano integrate le economie americana ed europea: “Le aziende europee negli Stati Uniti impiegano 3,5 milioni di americani” mentre “un aereo americano, ad esempio, è costruito con sistemi di controllo e fibre di carbonio provenienti dall’Europa.

Pechino si atteggia a difensore del multilateralismo

A differenza di quanto fatto dopo l’elezione di Donald Trump a novembre, Ursula von der Leyen si è astenuta dal proporre di acquistare più gas dagli americani. Se si dirà pronta a “intraprendere un dialogo senza indugio” con l’amministrazione Trump, “a preparare i negoziati”, lo farà senza rinunciare “ai nostri principi”.

Il vice premier cinese Ding contro il protezionismo Usa

Dopo von der Leyen sul palco di Davos è stata la volta del vice premier cinese Ding Xuexiang che ha riavvolto il nastro, tornando indietro di otto anni. Fu in questa stessa sala, con il suo gigantesco schermo blu, che il presidente cinese Xi Jinping, nel gennaio 2017, quando Donald Trump iniziò il suo primo mandato, si presentò come il massimo difensore del multilateralismo e della globalizzazione aperta. Il suo rappresentante, Ding, a sua volta ha criticato “il protezionismo che equivale a rinchiudersi da soli in una stanza buia, privati ​​di aria e cibo”. Di parere opposto a Trump e sulla stessa lunghezza d’onda di von der Leyen, ha ricordato che le soluzioni al cambiamento climatico richiedono un lavoro “coordinato”.

Non è questa settimana a Davos che inizierà il dialogo su queste due visioni del mondo. Secondo un ex funzionario dell’amministrazione Trump1 e diversi funzionari stranieri, non è previsto che nessun funzionario dell’amministrazione Trump2 lascerà il freddo inverno di Washington per recarsi sui monti Grigioni.

Putin pronto a incontrare Trump “in qualsiasi momento” per parlare dell’accordo con l’Ucraina

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato di essere pronto a colloqui “in qualsiasi momento” con il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, che ha decantato la sua capacità di raggiungere un accordo di pace con l’Ucraina entro poche ore dal suo insediamento.

Trump, appena tornato alla Casa Bianca, ha alimentato i timori a Kiev di poter costringere l’Ucraina ad accettare la pace a condizioni favorevoli a Mosca.

Nel corso della sua conferenza stampa annuale di fine anno, il leader del Cremlino ha affermato che le sue truppe hanno avuto la meglio sul campo di battaglia, ma ha ammesso di non sapere quando la Russia riprenderà la regione occidentale di Kursk, dove le truppe ucraine hanno lanciato un’incursione.

Putin ha continuato dicendo che la recente caduta dell’ex leader siriano Bashar al-Assad non è stata una “sconfitta” per la Russia, sostenendo che Mosca ha raggiunto i suoi obiettivi nel Paese.

Il discorso integrale di Ursula von der Leyen al Forum di Davos

