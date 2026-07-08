“Trump straparla e tu non dici niente”, la domanda che imbarazza Rutte

(Adnkronos) – “Donald Trump vuole la Groenlandia, attacca la Spagna, minaccia guerre commerciali. E lei sta lì senza dire niente”. E’ la domanda che un giornalista danese rivolge a Mark Rutte, segretario generale della Nato, dopo il vertice di Ankara. “Non ha rispetto per se stesso?”, chiede il giornalista. Rutte risponde: “Riconosco il merito. Ed è merito di Trump se la Nato è più forte”.

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internazionale/esteri

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