Nel trilaterale di Shenzhen Xi, Trump e Putin hanno parlato soprattutto di pace e sicurezza internazionale, ma anche di AI e le divergenze non sono mancate. Nel bilaterale tra Trump e Xi: chip, controllo umano e sovranità tecnologica restano terreni di competizione.

Trump, Xi e Putin a Shenzhen: sull’IA dialogo, ma nessuna intesa sulle regole

Nel trilaterale tra il Presidente cinese, Xi Jinping, il Presidente russo, Vladimir Putin, e il Presidente americano, Donald Trump, che si è tenuto oggi a Shenzhen, almeno per quel che riguarda l’intelligenza artificiale (AI), o come vuole sia chiamata Washington: la superintelligenza, non è emerso niente di nuovo: sì al confronto, ma niente regole globali e nessun accordo sulle tecnologie più avanzate, in particolare sui chip.

Il Presidente Trump ha mandato un messaggio chiaro: “Siamo leader nella superintelligenza”, “è una tecnologia potentissima, ma dobbiamo tenerla d’occhio”, aggiungendo “ci opponiamo a qualsiasi forma di regolamentazione globale o a qualsiasi tentativo di controllare e soffocare l’intelligenza artificiale, e francamente non permetteremo che ciò accada”.

A Shenzhen l’intelligenza artificiale è stata quasi una presenza ingombrante sul tavolo del trilaterale. Nei resoconti disponibili dell’incontro a tre, i temi riferiti dai leader riguardano soprattutto Ucraina, armi nucleari, Iran e sicurezza internazionale. Le posizioni sull’AI sono state dichiarate negli interventi al vertice APEC e, in particolare, nel colloquio bilaterale tra Trump e Xi.

Xi spinge per una maggiore cooperazione sull’AI e meno restrizioni sui chip

La posizione di Xi è diversa nel linguaggio e nell’accento. Nel bilaterale con Trump ha chiesto maggiore cooperazione per prevenire i rischi legati a questa potente tecnologia e assicurare che resti sotto controllo umano. Al vertice APEC ha promosso partenariati scientifici, collaborazione nell’economia digitale e catene di approvvigionamento stabili.

Pechino promuove un modello di apertura e cooperazione, mentre contesta le restrizioni statunitensi sui chip avanzati: una contraddizione apparente, perché l’appello a un ecosistema aperto convive con la competizione per controllare tecnologie e filiere decisive.

Putin offre la Russia come partner digitale chiave per l’Asia

Putin ha usato il summit per proporre la Russia come partner digitale per la regione. Al vertice dei CEO APEC ha offerto competenze e soluzioni russe, tra piattaforme, servizi digitali e comunicazioni satellitari, collegandole alla sovranità tecnologica e alla protezione dei dati.

È una proposta politica oltre che commerciale: Mosca cerca sbocchi e alleanze in Asia mentre le sanzioni limitano l’accesso a componenti e mercati occidentali. Ma la Russia non dispone della stessa capacità industriale di Stati Uniti e Cina nell’intera filiera dell’AI.

Allo stesso tempo corre un rischio, perchè la cooperazione con Pechino può ampliarne le opportunità per Mosca e insieme accrescerne la dipendenza tecnologica.

Il nodo delle infrastrutture critiche e dei chip

Il nodo geopolitico resta il controllo dei fattori che rendono possibile l’AI: semiconduttori avanzati, potenza di calcolo, energia, materie prime, infrastrutture cloud e standard. Washington usa i controlli all’esportazione per contenere l’accesso cinese ai chip più sofisticati, mentre Pechino denuncia le restrizioni e punta a rafforzare le proprie capacità.

Ma quanto è sicura e affidabile la superintelligenza?

Trump ha messo le mani avanti, dicendo che bisogna stare attenti a questa tecnologia. D’altronde la questione sicurezza è esplosa in questi giorni proprio in casa. I numerosi disservizi che hanno coinvolto Microsoft, Apple, NSA, voli, banche e altre reti governative ne sono testimonianza concreta.

Le autorità e le aziende hanno dichiarato di non avere prove che gli episodi siano collegati o riconducibili a un attacco informatico, ma in molti pensano che sia proprio l’AI ad aver amplificato l’onda delle interruzioni. Tutto questo ci ricorda quanto i servizi essenziali dipendano da sistemi digitali complessi e soprattutto interconnessi: con l’AI, la posta in gioco comprende anche l’affidabilità delle infrastrutture e la fiducia dei cittadini.

A Shenzhen, dunque, la cooperazione è rimasta una formula diplomatica e l’accordo sulle regole, sui chip e sui limiti di sicurezza non è arrivato. Le tre potenze riconoscono il peso delle tecnologie di frontiera, ma perseguono obiettivi diversi: Washington vuole conservare il vantaggio, Pechino chiede più accesso e influenza sulla governance, Mosca cerca un ruolo da protagonista attraverso partnership digitali tutte ancora da mettere in piedi. Per cittadini e imprese, la sfida sarà capire chi stabilirà le condizioni d’uso di una tecnologia destinata a incidere sulla nostra vita in misura crescente, come su lavoro, servizi e sicurezza.

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