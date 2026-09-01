Trump: “Senza data center si diventa poveri”

Oggi in primo piano Donald Trump che negli USA lancia la campagna a favore dei data center: “Chi non li vuole sceglie di diventare povero”. Dal suo Truth Social spiega – a modo suo- la centralità dell’infrastruttura digitale per la crescita e la competitività, ma il tema è ormai elettorale e l’opinione pubblica non sembra a favore.

In Olanda, intanto, l’Autorità nazionale per la protezione dei dati ha inflitto a Uber una sanzione da 825 milioni di euro per violazioni del GDPR. Tra il 2018 e il 2022 alcuni account degli autisti sarebbero stati sospesi attraverso sistemi automatizzati senza una revisione umana.

In Nepal e Tibet, infine, si aggrava il conto delle vittime. I satelliti Sentinel-2 e Landsat-9 ricostruiscono dallo Spazio la catastrofe e mostrano perché l’Osservazione della Terra sta diventando essenziale per affrontare i rischi dei cambiamenti climatici.

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