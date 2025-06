La Trump Organization, la holding della famiglia del Presidente Usa, ha messo in cantiere il lancio di un suo brand mobile e di uno smartphone con un piano cellulare ad hoc.

La famiglia Trump, nota da tempo per il suo impero immobiliare, gli hotel di lusso e i resort di golf, negli ultimi anni si è avventurata in nuovi settori, tra cui i media digitali e le criptovalute.

Secondo la dichiarazione, Trump Mobile collaborerà con aziende che elaborano pagamenti come PayPal, Stripe e altre. Fedex, UPS e USPS sono alcune delle aziende che consegneranno gli ordini.

L’azienda utilizzerà anche i dati di Google Analytics e Pixel di Facebook per l’analisi di mercato.

L’operatore virtuale fornirà servizi 5G

Trump Mobile, nomen omen, offrirà servizi 5G tramite i principali operatori americani – Verizon, AT&T e T-Mobile Us – ha reso not la Trump Organization. Si tratta, in altre parole, del lancio di un nuovo operatore mobile virtuale (Mvno), per consentire di vendere capacità in surprlus tramite le loro reti.

Il piano tariffario della Trump Mobile è di 47,45 dollari al mese ed include accesso illimitato a voce, dati e testi, nonché servizi di telemedicina.

In arrivo anche un nuovo smartphone made in Usa per sfidare iPhone

Inoltre, è previsto il lancio di un “T1 Phone”, uno smartphone nuovo di zecca in vendita dal primo di agosto al prezzo di 499 dollari. Un prezzo che di fatto è circa la metà di quello di un iPhone o di un Samsung, i dispositivi che vanno per la maggiore sul mercato.

Il dispositivo è “un elegante smartphone dorato progettato per le prestazioni e orgogliosamente progettato e costruito negli Stati Uniti per i clienti che si aspettano il meglio dal loro operatore di telefonia mobile”, ha dichiarato la Trump Organization sul suo sito web.

Trump ha minacciato dazi sugli iPhone venduti negli Usa

Il presidente Donald Trump ha minacciato di imporre una tariffa del 25% sugli iPhone Apple e altri smartphone venduti negli Stati Uniti che non siano stati prodotti nel Paese, sebbene finora non abbia dato seguito alla minaccia. Le azioni Apple sono salite dello 0,4% nelle prime contrattazioni di lunedì.

La Trump Organization è gestita dai figli del presidente. Non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento su quale azienda avrebbe prodotto il T1 Phone e quali componenti avrebbe utilizzato.

La Trump Organization è la principale società immobiliare e di licenze del presidente Trump. Prima del suo secondo insediamento a gennaio, aveva dichiarato che il presidente non sarebbe stato coinvolto nella gestione quotidiana e che l’azienda non avrebbe stipulato nuovi contratti con governi stranieri durante la sua presidenza. Secondo un’analisi del Wall Street Journal sulla sua informativa finanziaria annuale, pubblicata venerdì scorso, il totale degli investimenti di Trump, inclusa la sua quota nella Trump Organization, ammonta a circa 1,7 miliardi di dollari.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz