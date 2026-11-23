Trump vuole che i data center AI USA rimangano “a casa”. Probabile stop alle esportazioni

Stop alla costruzione di data center per l’intelligenza artificiale (AI) da parte delle società tecnologiche americane in giro per il mondo. L’ha detto il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in conferenza stampa di ritorno dal trilaterale di Shenzhen. Non proprio un annuncio ufficiale, più che altro una conferma a delle voci che giravano insistentemente tra i corridoi della Casa Bianca.

“Non l’ho ancora comunicato ai miei collaboratori, ma glielo sto dicendo qui adesso”, ha dichiarato Trump al giornalista, sottolineando: “Combatteremo con tutte le nostre forze per i data center”. Ma negli Stati Uniti. Il Presidente vuole infatti sostenere con maggior forza la realizzazione e lo sviluppo di questa infrastruttura critica e strategica soprattutto in patria.

“Faremo in modo che tutto rimanga in questo Paese”, ha affermato il presidente Trump, fornendo però pochi dettagli sul ‘come’ e il ‘quando’. Curioso che di questa urgenza nazionale non ne sapevano niente neanche i membri del suo gabinetto.

Trump vede sempre la Cina come pericolo costante

L’urgenza è sempre la stessa: conquistare la supremazia tecnologica in campo AI, vincere la partita geopolitica con la Cina.

Trump vuole impedire alle big tech di costruire data center AI in giro per il mondo, in particolare però in Asia: “Perché la Cina se li prenderà tutti”, ha precisato Trump, “non permetteremo che ciò accada”.

Il tema è sempre lo stesso, quindi, e la notizia fa seguito ad altre misure già annunciate prima del viaggio in Cina per incontrare Xi Jniping e Vladimir Putin: limitare l’esportazione di chip avanzati per l’AI verso l’esterno, limitare e controllare in maniera stringente chi può o non può accedere alla maggiore potenza di calcolo.

La scorsa settimana, Trump aveva già affermato che chiunque voglia acquistare questi chip avrebbe dovuto in futuro fare domanda per una licenza speciale e sostenere una verifica relativa a impieghi e progetti, onde evitare che i richiedenti possano poi girare queste tecnologie ai cinesi o introdurle clandestinamente in Cina.

Il problema è che molte società americane hanno già chiuso contratti di allocazione di data center in diversi Paesi asiatici, in particolare del Sud-Est asiatico, che chiedono di noleggiare crescenti volumi di potenza di calcolo proprio dagli Stati Uniti, secondo la BBC.

Trump chiede agli americani di ‘accettare i data center’ sui territori

Altro messaggio molto chiaro che Trump manda, stavolta, ai propri cittadini è “accettate i data center”. L’aveva già detto in precedenza: “fatelo o diventerete poveri”, disse nei mesi scorsi.

ora ripropone l’invito, tentando di convincere gli americani che si sono già espressi contro i data center (o a favore di forti restrizioni) in 10 Stati in occasione delle elezioni di mideterm di questo mese: “Dovreste sfruttare i data center. Fate in modo che vi paghino, che paghino la vostra comunità, ma non rifiutateli”, ha affermato.

Come ricordato da Quartz, il mese scorso Trump ha esortato le aziende di data center a versare un ‘dividendo’ alle comunità locali per ottenere il sostegno necessario alla costruzione di nuovi data center. In un post su Truth Social, aveva spiegato che i progetti ‘impopolari’ in una determinata area diventavano poi ‘popolari’ una volta raggiunto un accordo finanziario.

In arrivo altri 1.500 nuovi data center negli USA, ma i cittadini non li vogliono

Secondo Heatmap Pro, la resistenza locale ha costretto gli sviluppatori ad annullare progetti di data center negli Stati Uniti per un valore di almeno 260 miliardi di dollari quest’anno. Un sondaggio condotto ad agosto dall’Annenberg Public Policy Center dell’Università della Pennsylvania ha rilevato che il 61% degli americani è contrario alla costruzione di nuovi data center nelle proprie zone di residenza, rispetto al 49% di circa quattro mesi prima.

Microsoft ha dichiarato che non richiederà più agevolazioni fiscali nei luoghi in cui costruisce (uno dei temi chiave su cui hanno votato gli americani in molti Stati). Oltre 300 aziende hanno firmato un impegno non vincolante della Casa Bianca per coprire il costo dei loro consumi di energia elettrica sui territori in cui avevano costruito data center o prevedevano di costruirne.

Secondo il Pew Research Center, ad aprile negli Stati Uniti erano presenti circa 3.000 data center, mentre altri 1.500 si trovavano in diverse fasi di approvazione/costruzione.

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