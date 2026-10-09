Trump investe in Meta e SpaceXAI, nodo conflitto di interessi

Oggi torna in primo piano il conflitto di interessi di Trump.
Il Presidente Usa investe fino a 5 milioni di dollari in titoli SpaceX due giorni prima della direttiva sulla Space Economy che prevede lanci commerciali e riapre il dibattito su conflitti d’interesse e fiducia nelle istituzioni democratiche.
In Italia si allarga il dibattito sulle Frequenze TLC, l’ad di Tim Pietro Labriola critica la segnalazione dell’Antitrust all’Agcom sul rinnovo dello spettro in scadenza nel 2029. Ma il BEREC frena sui vantaggi del consolidamento: meno operatori non sono sinonimo di più investimenti.
Infine, negli Usa SpaceX rileva per 8 miliardi spettro 800 MHz ed entra sempre più a gamba tesa nel business delle Telco, che perdono terreno in Borsa. Diverso il discorso per le Tower Company, che potrebbero trarre vantaggio dall’attivismo di Elon Musk nel mobile.
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