Trump investe fino a 50mila euro in SpaceX. Conflitto di interessi?

Non c’è dubbio che il presidente Donald Trump sia prima di tutto un uomo di business attento ai suoi interessi. Non sutpisce quindi che abbia investito una somma compresa fra 15mila e 50mila dollari in SpaceX, l’azienda satellitare di Elon Musk. E’ quanto si evince da dati finanziari emersi che, evidenziano il legame tra l’inquilino della Casa Bianca e il suo principale contractor. Certo, le ombre di conflitto di interessi si allungano da tempo (già dal primo mandato) su Trump, che nel 2025 ha guadagnato oltre un miliardo dalle criptovalute, attirandosi gli strali di molti detrattori che puntano il dito contro tutti i provvedimenti che di fatto hanno favorito e non poco gli investimenti personali della famiglia Trump.

Un patrimonio presidenziale senza precedenti

Il secondo mandato di Trump rappresenta un fenomeno senza precedenti da punto di vista degli incassi personali del presidente, tanto che i democratici hanno avviato un’indagine approfondita sull’origine dei 2,2 miliardi di dollari dichiarati dal tycoon nel 2025.

L’interesse per SpaceX

Secondo quanto riportato da Reuters, Trump ha acquistato azioni SpaceX il 23 giugno. Ha firmato la documentazione il 12 agosto, e la registrazione è stata resa pubblica il 22 agosto. L’acquisto rientra tra le oltre mille transazioni azionarie da lui effettuate nel mese di giugno.

Il 12 giugno SpaceX ha completato la più grande IPO di sempre negli Stati Uniti, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di 1.770 miliardi di dollari e diventando un attore di primo piano nei settori spaziale, satellitare e dell’intelligenza artificiale.

L’investimento di Trump arriva in un momento in cui la sua amministrazione sta prendendo decisioni che potrebbero influenzare direttamente l’attività di SpaceX. L’azienda è tra l’altro, com’è noto, un fornitore privilegiato del Dipartimento della Difesa statunitense e necessita regolarmente dell’approvazione delle agenzie federali per poter operare.

Voli spaziali commerciali semplificati

Giovedì scorso, Trump ha dato mandato alla sua amministrazione di contribuire ad aumentare significativamente il numero di lanci spaziali commerciali negli Stati Uniti. SpaceX è un attore dominante nel settore.

La Casa Bianca mette le mani avanti

La Casa Bianca sostiene che Trump non controlla personalmente i suoi investimenti. Il portavoce Davis Ingle ha detto alla Reuters che istituzioni finanziarie terze gestiscono in modo indipendente il portafoglio del presidente, replicando “indici riconosciuti, come lo Schwab 1000”.

“Né il presidente Trump né alcun membro della sua famiglia ha la possibilità di dirigere, influenzare o fornire indicazioni su come viene investito il portafoglio o su quando gli investimenti vengono acquistati o venduti”, ha detto Ingle.

Ombre lunghe sui collaboratori di Trump

La rivelazione giunge inoltre in un momento in cui i legami finanziari di altri funzionari dell’amministrazione Trump con le società di Musk sono sotto esame. Kelly Loeffler, a capo della Small Business Administration (SBA) e membro del gabinetto di Trump, ha guadagnato milioni di dollari dall’IPO di SpaceX, come riportato in precedenza da Reuters.

Inizialmente Loeffler ha investito in xAI, la società di intelligenza artificiale e social media di Musk che in seguito si è fusa con SpaceX. Ha effettuato un secondo investimento dopo che Trump l’ha nominata a capo della SBA.

Secondo l’analista di PitchBook Franco Granda, il primo investimento di Loeffler in xAI avrebbe potuto valere tra 7 milioni e 2,6 miliardi di dollari alla data dell’IPO, a seconda dell’importo e della tempistica dell’investimento. Il suo secondo investimento avrebbe potuto valere tra 2,2 milioni e 25,4 milioni di dollari.

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