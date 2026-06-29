Trump: “I Democratici vogliono le mutilazioni transgender e la guerra contro i cristiani”

(Adnkronos) – “I Democratici sono orribili. Vogliono far riprendere le mutilazioni transgender sui nostri bambini, vogliono ricominciare la guerra contro i cristiani e le chiese. E come avete visto con i comunisti eletti di recente a New York, comunisti non socialdemocratici, vogliono distruggere completamente il tradizionale stile di vita americano”. Questo il duro attacco del presidente Usa Donald Trump intervenuto presso la Faith and Freedom Coalition.

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