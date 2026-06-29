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Trump: “I Democratici vogliono le mutilazioni transgender e la guerra contro i cristiani”

Trump: “I Democratici vogliono le mutilazioni transgender e la guerra contro i cristiani”

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Trump: “I Democratici vogliono le mutilazioni transgender e la guerra contro i cristiani” Adnkronos

(Adnkronos) – “I Democratici sono orribili. Vogliono far riprendere le mutilazioni transgender sui nostri bambini, vogliono ricominciare la guerra contro i cristiani e le chiese. E come avete visto con i comunisti eletti di recente a New York, comunisti non socialdemocratici, vogliono distruggere completamente il tradizionale stile di vita americano”. Questo il duro attacco del presidente Usa Donald Trump intervenuto presso la Faith and Freedom Coalition. 

internazionale/esteri

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Redazione Key4biz

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