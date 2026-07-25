Trump e l’annuncio show: “Mi candido come presidente anche nel 2028”

(Adnkronos) – “Mi candido come presidente degli Stati Uniti per il quarto mandato. Sono diventato bravo a candidarmi”. Donald Trump regala una gag nelle cena con i corrispondenti della Casa Bianca. Il presidente, sempre convinto di aver vinto anche le elezioni 2020, indossa un cappellino ‘Trump 2028’. Tra 2 anni, nelle elezioni per eleggere il nuovo presidente, in realtà non potrà candidarsi: la Costituzione degli Stati Uniti prevede al massimo 2 mandati.
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