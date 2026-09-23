Il presidente Usa Donald Trump nel suo intervento alle Nazioni Unite ha ribadito il ruolo di guida globale degli Usa nello sviluppo dell’AI, bocciando però l’ipotesi di istituire un ente unico internazionale per lo sviluppo della tecnologia.

Il presidente Usa ha detto di “rifiutare qualsiasi tentativo di costruire un piano globale per controllare” l’IA. Una dichiarazione che giunge alla vigilia dell’arrivo alla Casa Bianca del presidente cinese Xi Jinping per una serie di incontri in cui l’IA potrebbe essere un tema centrale.

Intervento di Trump all’Onu

Nel suo intervento, il presidente ha ribadito che gli Stati Uniti sono leader mondiali nell’innovazione dell’IA e ha confermato la sua tesi secondo cui le capacità dirompenti – o potenzialmente pericolose – di questa tecnologia sarebbero una “bufala”. Tali dichiarazioni giungono mentre Trump avverte che i tentativi di regolamentare l’IA potrebbero ostacolare gli sforzi americani e permettere alla Cina di prendere il sopravvento.

“Attualmente siamo in netto vantaggio rispetto alla Cina e a chiunque altro, e manterremo questa posizione. Procederemo in modo molto chiaro e deciso. Non soffocherò la crescita di qualcosa destinato a diventare più grande della Rivoluzione Industriale”, ha detto Trump. “Faremo molta attenzione; è proprio per questo che esiste il Dipartimento di Giustizia”.

Trump propone di cambiare il nome di AI in “superintelligenza”

Il presidente ha inoltre proposto di cambiare la denominazione di Intelligenza Artificiale in “superintelligenza”, invitando le altre nazioni ad abbandonare l’uso del termine “artificiale”.

“Non è finta, è davvero straordinaria”, ha detto il presidente. “Da questo momento in poi, tutti i documenti degli Stati Uniti – e si spera anche quelli del resto del mondo – adotteranno il termine molto più preciso di ‘super’ anziché ‘artificiale’. Dunque: superintelligenza. In altre parole, benvenuti nel nuovo mondo della superintelligenza, o SI”.

Lunedì, a margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 22 nazioni hanno adottato una dichiarazione in cui si afferma che l’intelligenza artificiale “deve rimanere sotto la direzione, la supervisione e il controllo umani”, suggerendo inoltre la creazione di un sistema di vigilanza globale. Il presidente finlandese Alexander Stubb, tra i promotori del documento, ha detto a POLITICO di ritenere che “sia nell’interesse sia della Cina che degli Stati Uniti stabilire delle linee guida di sicurezza”.

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