Trump attacca Ue: “Tratta male le Big Tech, solo tasse”

Il Presidente Usa nel suo intervento al Forum di Davos attacca la Ue, rea a suo dire di avere regole e burocrazia che blocca lo sviluppo del business e un regime fiscale che danneggia le Big Tech.

Fibercop, le voci sull’uscita dell’Ad Luigi Ferraris sollevano dubbi sulla strategia futura della società della rete, con particolare attenzione al rapporto dell’azienda con Tim, al tema dello switch-off della rete in rame sul merger con Open Fiber. Preoccupata la Uilcom.

Microsoft e LinkedIn denunciati per aver divulgato dati dei clienti per l’addestramento di modelli di AI.

