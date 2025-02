Il DOE riforma il programma da 400 miliardi di dollari in energia pulita

Come promesso sin dal primo giorno del suo insediamento, l’amministrazione Trump si sta muovendo concretamente per annullare circa $400 miliardi di prestiti concessi a players operanti nel comparto delle energie rinnovabili. Una nota ufficiale giunge infatti a conferma della posizione assunta dal tycoon e dei proclami fatti nelle ultime settimane dal suo braccio destro al programma di prestiti LPO del Dipartimento dell’Energia, John Sneed. I finanziamenti destinati alla realizzazione di impianti rinnovabili saranno “rimodulati” al fine di supportare le tecnologie preferite dalla nuova amministrazione.

Nucleare e Gnl nuove priorità

Più che di riorganizzare, in realtà, si parla proprio della possibilità di annullare finanziamenti già concessi, un’operazione che potrebbe avere risvolti gravissimi nella filiera delle rinnovabili americana. Tuttavia, resta da determinare la fattibilità legale di tale intenzione. Più nel dettaglio, le autorità annunciano che il programma subirà una revisione per allinearsi alle nuove priorità governative conformi agli ordini esecutivi già emanati dal neo Presidente, come il nucleare e il gas naturale liquefatto […]

