Il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato un investimento di 20 miliardi di dollari per costruire data center in tutto il paese. L’iniziativa sarà finanziata dal miliardario emiratino Hussain Sajwani, presidente di DAMAC Properties, descritto da Trump come uno dei leader aziendali più rispettati a livello globale. L’annuncio è stato fatto durante una conferenza stampa presso la residenza di Trump a Palm Beach, in Florida.

Questi nuovi data center sono parte della crescente competizione tra le grandi aziende tecnologiche per soddisfare la domanda di infrastrutture per l’AI generativa, come ChatGPT e Google Gemini, che richiedono una potenza computazionale significativa. Microsoft, ad esempio, ha recentemente annunciato un investimento di 80 miliardi di dollari per aumentare la sua capacità di supporto all’AI. Secondo stime di McKinsey, la spesa globale per i sistemi meccanici ed elettrici dei data center potrebbe superare i 250 miliardi di dollari entro il 2030.

Questo nuovo investimento rafforza il ruolo degli Stati Uniti come hub tecnologico per lo sviluppo dell’AI, evidenziando la rilevanza strategica di queste infrastrutture per le economie moderne.

L’iniziativa è anche vista come un’opportunità per consolidare il legame economico tra gli Stati Uniti e il Medio Oriente, attraverso collaborazioni come quella con Sajwani. Tuttavia, restano da chiarire i dettagli sull’ubicazione dei centri e sulle tempistiche del progetto.

La Gran Bretagna renderà i ‘deepfake’ sessualmente espliciti un reato

Nel Regno Unito, creare e condividere immagini o video sessualmente espliciti generati tramite AI, noti come ‘deepfake’, diventerà un reato, secondo quanto annunciato dal governo britannico. Questa misura cerca di contrastare l’aumento di abusi legati ai deepfake, un fenomeno che colpisce principalmente donne e ragazze. Attualmente, la legge britannica punisce la diffusione non consensuale di immagini intime con intento di causare sofferenza, ma non include i contenuti falsificati digitalmente.

Dati della Revenge Porn Helpline indicano un aumento del 400% degli abusi basati su immagini deepfake dal 2017. Il nuovo reato prevede accuse per la creazione e la condivisione di tali contenuti, e i trasgressori potrebbero affrontare sanzioni severe, inclusa la reclusione. Saranno inoltre introdotti nuovi reati relativi alla registrazione di immagini intime senza consenso e all’uso di dispositivi per commettere questi crimini. La giustizia britannica punta a imporre pene fino a due anni di carcere per i colpevoli.

Questa iniziativa fa parte del Crime and Policing Bill, una proposta di legge che mira a contrastare la misoginia online e l’abuso digitale, affrontando le implicazioni sociali ed emotive per le vittime. Inoltre, le piattaforme tecnologiche che ospitano contenuti abusivi saranno soggette a controlli più rigidi e a sanzioni significative.

L’intervento è sostenuto da ministri e attivisti che sottolineano l’urgenza di proteggere le donne da questa forma di violenza virtuale e di garantire il controllo sul proprio ‘impronta digitale’.

Le più grandi e sorprendenti novità AI dal CES Tech Show

Durante il CES 2025, le aziende hanno presentato innovazioni AI che spaziano da elettrodomestici intelligenti a dispositivi per la sicurezza e soluzioni per il tempo libero. Samsung e LG hanno mostrato TV avanzati con funzioni AI, come la traduzione in tempo reale di sottotitoli e impostazioni audio-visive personalizzate basate sulle preferenze degli utenti.

Nei dispositivi da cucina, il grill Zelos 450 di Brisk It utilizza AI generativa per regolare la cottura da remoto, mentre il Birdfy Feeder 2 Duo integra AI per identificare e catalogare specie di uccelli.

Nell’ambito domestico, il robot aspirapolvere Roborock Saros Z70 è dotato di un braccio estensibile per raccogliere oggetti leggeri come calzini, promettendo futuri aggiornamenti per una gestione più completa. Anche i frigoriferi hanno ricevuto miglioramenti significativi: LG e Samsung hanno presentato modelli con AI in grado di riconoscere il contenuto interno, suggerire ricette e ordinare automaticamente generi alimentari mancanti.

Nel settore della sicurezza, la Kami Fall Detect Camera identifica cadute con una precisione del 99,5%, aiutando nelle emergenze con notifiche e chiamate automatiche. Monitor come il Dell 32 Plus 4K QD-OLED incorporano tecnologie AI per ottimizzare l’audio in base alla posizione dell’utente, migliorando l’esperienza audiovisiva.

Questi prodotti evidenziano l’espansione dell’AI nei beni di consumo, con applicazioni che uniscono innovazione pratica e divertimento. Sebbene molte di queste tecnologie siano ancora in fase di sviluppo, indicano una crescente integrazione dell’AI in settori quotidiani, trasformando il modo in cui interagiamo con i dispositivi.

