Truffa Spid, cambiano l’IBAN su NoiPA e ti rubano lo stipendio

Torna in primo piano la truffa SPID, questa volta non ai danni dei pensionati ma dei dipendenti pubblici. A una dipendente pubblica romana è stato cambiato IBAN nell’area privata di NoiPA e la 13esima è stata accreditata sul conto dei cyber criminali. Ecco come è stata rafforzata la sicurezza del login sul portale del MEF.

Diritti Tv calcio, abbiamo analizzato la bozza della riforma: previsti standard per portare il 5G negli stadi e creare un ecosistema virtuale dentro e fuori dagli impianti. Agid responsabile per i pareri sui diritti digitali. Torna l’ipotesi di vendita ad un solo operatore.

Infine, l’ultima di Trump: minaccia super dazi per tutti i Paesi con tasse digitali: “Big Tech non sono salvadanaio”. Il nuovo post social di Donald Trump rischia di riaprire diverse partite commerciali che sembravano chiuse, anche con l’Ue. Tasse digitali sono presenti in Italia, Francia e Spagna.

