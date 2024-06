Di: Saul Perlmutter, John Campbell, Robert MacCoun

Saul Perlmutter, John Campbell, Robert MacCoun Pagine: 304

304 Collana: Saggi

Saggi Pubblicazione: Giugno 2024

Giugno 2024 ISBN Libro : 9788850337262

: 9788850337262 Apogeo editore

Nel frastuono di informazioni che ci assorda ogni giorno è sempre più difficile distinguere i fatti dalle notizie contraddittorie. Come prendere decisioni consapevoli su questioni di salute di fronte a consigli medici contrastanti? Come affrontare una discussione durante una cena con i suoceri che seguono esperti sul clima dalle posizioni diametralmente opposte?

Basato su un corso molto popolare dell’Università di Berkeley, Trovare il senso in un mondo senza senso mostra come analizzare in modo critico la realtà, prendere decisioni valide e risolvere i problemi – individualmente e collettivamente – utilizzando i trucchi del mestiere degli scienziati.

In un unico libro, un fisico premio Nobel, un filosofo e uno psicologo introducono i lettori agli strumenti e alle strutture che gli uomini di scienza hanno sviluppato per non ingannare se stessi, capire il mondo e prendere decisioni informate.

Utilizzando un linguaggio non accademico, esercizi di riflessione e illustrazioni,Trovare il senso in un mondo senza senso offre un approccio nuovo per dare un senso al nonsenso, imparando a costruire la fiducia per affrontare problemi grandi e piccoli.

Autori

Saul Perlmutter è stato insignito nel 2011 del premio Nobel per la scoperta dell’accelerazione dell’espansione dell’universo. È professore di fisica a Berkeley, Università della California, e senior scientist presso il Lawrence Berkeley National Laboratory. Fa parte della National Academy of Sciences, della American Academy of Arts and Sciences e della American Philosophical Society. È autore di molti articoli di divulgazione scientifica e ha partecipato a documentari per la PBS, Discovery Channel e la BBC.

John Campbell è professore di filosofia a Berkeley, Università della California. Borsista Guggenheim e NEH, è stato presidente della European Society for Philosophy and Psychology. È stato fellow del Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences dell’Università di Stanford, Wilde Professor of Mental Philosophy all’Università di Oxford, Professorial Fellow del Corpus Christi College a Oxford e British Academy Research Reader. Nel 2017 è stato insignito del premio Jean Nicod.

Robert MacCoun è psicologo sociale, professore di diritto e senior fellow del Freeman Spogli Institute for International Studies dell’Università di Stanford. Dal 1986 al 1993 è stato scienziato comportamentale presso la RAND Corporation e dal 1993 al 2014 è stato Professor of Public Policy and Law a Berkeley, Università della California. Nel 2019 è stato insignito del James McKeen Cattell Fellow Award della Association for Psychological Science.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz