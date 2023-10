La presenza di detriti metallici nella stratosfera è stato documentata da un team di scienziati che mette in guardia dalle conseguenze dei massicci lanci di satelliti e razzi nello spazio.

Gli scienziati hanno verificato la presenza di diversi metalli inquinanti nella stratosfera terrestre, che sono stati individuati come residui di razzi e satelliti lanciati nello spazio. La stratosfera a sua volta contiene lo strato protettivo dell’ozono. Non è chiaro in che modo questi metalli possano influenzarlo.

L’atmosfera terrestre sta cambiando, potenzialmente in peggio. Un team di ricercatori ha scoperto metalli inquinanti nella stratosfera terrestre – il secondo strato della nostra atmosfera – e li ha ricollegati a razzie e satelliti.

“Ci sono così tanti razzi che salgono e ritornano e così tanti satelliti che ricadono attraverso l’atmosfera che stanno iniziando a comparire nella stratosfera sotto forma di particelle di aerosol”, Dan Cziczo, uno degli scienziati dietro un nuovo studio che descrive in dettaglio le scoperte del team, ha detto in una dichiarazione della Purdue University.

Perché potrebbe essere un problema serio

I cambiamenti nella stratosfera sono preoccupanti poiché ospita lo strato di ozono del nostro pianeta, che protegge tutta la vita sulla terra dalle radiazioni solari mortali. E gli esseri umani hanno già danneggiato l’ozono una volta.

Finora non è chiaro come questi metalli stiano cambiando la chimica della stratosfera. I ricercatori sanno soltanto che lo sono.

Il team ha trovato prove di presenza di alluminio, litio, rame e piombo, che probabilmente provenivano da razzi e satelliti che rientravano nell’atmosfera terrestre, riferiscono i ricercatori nel loro studio pubblicato lunedì su Proceedings of the National Academy of Sciences.

Quando qualcosa entra nell’atmosfera terrestre, di solito avviene in un incendio ardente. Nel caso di razzi e satelliti, tutto quel calore può strappare i metalli dal veicolo spaziale, che finiscono per rimanere nella stratosfera.

“Ciò che ci mostra questa ricerca è che l’impatto sul pianeta della presenza umana e del volo spaziale umano potrebbe essere significativo, forse più significativo di quanto avessimo ancora immaginato”, ha detto Cziczo.

Si stima che circa 58mila satelliti in più potrebbero raggiungere l’orbita nei prossimi sette anni, il che significa che fino al 50% della stratosfera potrebbe contenere metalli provenienti dal rientro nei prossimi decenni.