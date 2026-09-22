Troncone, “Move&Fly iniziativa che avrà grande successo”

(Adnkronos) – “Questa è un’iniziativa che si aggiunge a un calendario sempre molto fitto. Sono progettualità che guardano soprattutto all’esperienza del passeggero”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Adr, Marco Troncone, all’interno dell’aeroporto di Fiumicino durante la presentazione del progetto Move & Fly che porterà lo sport all’interno di terminal T1 e T3. “Questa volta – ha continuato -, nel nome del movimento e del benessere fisico e mentale. Move & Fly fa parte del più ampio capitolo di rendere la vita più facile, più bella e più gradevole”.

L’ad di Adr ha poi proseguito evidenziando come l’aeroporto di Fiumicino è uno snodo funzionale dove si arriva per poter poi partire in modo rapido, semplice e sicuro. Un posto che, però, “vuole essere anche parte significativa del proprio viaggio soprattutto per i tanti turisti che lo popolano”, ha proseguito l’amministratore delegato di Adr. “Questa iniziativa è anche una testimonianza importante della cooperazione istituzionale che noi cerchiamo sempre di avere – ha sottolineato Troncone -. Questa volta abbiamo collaborato con Asi che è un grande ente di promozione delle attività sportive. Speriamo che sia solo un punto d’inizio e che si aggiunga altro in futuro”.

L’aeroporto Leonardo da Vinci “nei giorni con picco di flusso vede transitare 180.000 persone, quasi una media città italiana che entra ed esce in un giorno solo”, ha ricordato l’ad di Adr. “Noi pensiamo che questa esperienza possa avere un grande riscontro come accade con le nostre installazioni artistiche. Le statistiche dicono che le esposizioni che noi offriamo ai nostri passeggeri ricevono tantissime visite”, ha concluso.

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