Treyarch spiega l’assenza della campagna in Black Ops 4

I direttori di Treyarch hanno spiegato il motivo dell’abbandono della campagna single-player tradizionale in Call of Duty: Black Ops 4.

Durante una recente intervista, David Vonderhaar e Dan Bunting hanno spiegato che la decisione è stata presa per adattare Black Ops 4 a un mercato in continuo mutamento.

“La cosa più importante dello sviluppo”, ha detto Bunting, “è essere in grado di adattarsi. Se non sei in grado di guardare onestamente a un tuo prodotto e ammettere che certe cose non vanno e vuoi realizzarle in modo diverso, non ti adatti. Non puoi evolverti in un modo che ti permetta di offrire esperienze emozionanti ai fan”.

Black Ops 4, ha spiegato Bunting, è stato concepito fin dall’inizio come un’esperienza social. “Avevamo molte idee diverse”, ha spiegato Bunting. “Il gioco si è evoluto, com’è normale in fase di sviluppo. Non riesco a ricordare un singolo nostro gioco che non sia cambiato ampiamente nella fase prototipo. È a quello che serve. Crei prototipi dalle idee. Alcune funzionano ottimamente, altre no, così cambi e ne trovi un’atlra su cui concentrarti. Noi seguiamo quelle divertenti”.