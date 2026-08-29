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Treni, circolazione sospesa nel nodo di Verona per danni maltempo

Treni, circolazione sospesa nel nodo di Verona per danni maltempo

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Treni, circolazione sospesa nel nodo di Verona per danni maltempo Adnkronos

(Adnkronos) – Nel nodo di Verona, la circolazione ferroviaria sulle linee Mantova-Monselice, Verona-Mantova e Verona Legnago, è sospesa
per danni dovuti al maltempo
. È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi e la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria. 

Sulla linea Venezia-Bologna, invece, la circolazione ferroviaria tra Monselice e Padova è rimasta sospesa per accertamenti sulla linea. Dopo l’intervento dei tecnici di Rfi e la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria la circolazione è ora in graduale ripresa. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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Redazione Key4biz

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