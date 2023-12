Kingston Technology, società di prodotti di memoria e nelle soluzioni tecnologiche, svela le sue previsioni sui trend tecnologici che saranno protagonisti il prossimo anno.

Automazione e Intelligenza Artificiale: centrali per colmare il divario e ridurre tempo e costi

L’Intelligenza Artificiale continuerà a crescere e ad evolversi, trovando applicazioni oltre che nella nostra vita quotidiana anche in diversi settori. Nel 2024, infatti, l’intelligenza artificiale potrebbe essere scelta e utilizzata dalle aziende per fornire esperienze migliori ai clienti, riducendo costi e tempi delle risorse.

Proprio nel contesto lavorativo, l’automazione e l’intelligenza artificiale svolgeranno un ruolo fondamentale nello snellire le attività di routine, mentre le misure di sicurezza informatica diventeranno sempre più sofisticate per proteggere gli ambienti di lavoro sia da remoto che in loco, in questo panorama ibrido in continua evoluzione. Il ruolo della tecnologia evolverà sempre di più verso un’integrazione più fluida di spazi virtuali e fisici, migliorando così la collaborazione e la produttività all’interno delle aziende.

AI e MFA: le tecnologie chiave per la sicurezza informatica

Per garantire la sicurezza IT di domani, sono essenziali diverse tecnologie chiave. Kingston Technology ha individuato le principali che verranno utilizzate nel 2024:

verrà ampiamente utilizzata per rilevare minacce e comportamenti sospetti in tempo reale, essendo in grado di analizzare grandi quantità di dati velocemente in modo tale da individuare modelli anomali e proteggere i sistemi. Autenticazione a più fattori (MFA) sarà tra le tecnologie più utilizzate per la sicurezza informatica perché in grado di migliorarla grazie ai diversi metodi di autenticazione richiesti come password, impronte digitali e token, prima di concedere l’accesso a un sistema o ai dati.

Si rafforzerà il ruolo già fondamentale di Memoria e Storage

Le soluzioni di memoria e archiviazione si confermeranno anche nel 2024 elementi chiave dell’hardware dei computer. Le tecnologie emergenti, come l’intelligenza artificiale e la realtà aumentata, richiedono capacità avanzate di memoria e archiviazione per elaborare e archiviare enormi quantità di dati. Per rispondere a questa necessità, DRAM e SSD stanno diventando sempre più veloci ed efficienti anno dopo anno, migliorando le prestazioni complessive di HEDT. Memoria e storage si stanno quindi adattando alle nuove esigenze delle tecnologie emergenti, garantendo prestazioni elevate e, allo stesso tempo, risparmio energetico: le memorie e i sistemi di storage emergenti, come le unità SSDNVMe e le soluzioni di storage flash, sono fondamentali per migliorare le prestazioni delle applicazioni emergenti cercando di mantenere un basso consumo energetico.