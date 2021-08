E’ stata un’estate di grande sport per il Regno unito che nel giro di una settima a luglio ha ospitato la finale di Wembley di Euro 2020. Il grand premio di formula uno di Silverstone e l’Open Gold di golf. Ne sanno qualcosa gli appassionati inglesi, che sarebbero disposti a spendere profumatamente per avere un servizio streaming che gli fornisse on demand questo tipo di contenuti sportivi live. Lo rende noto un nuovo report di Grabyo. Neu suo 2021 Sports Video Trends Report, il cloud provider ha condotto un’indagine su un campione di 15mila persone in 14 paesi per identificare i trend e le abitudini d’acquisto di video dei consumatori globali.

Più di un terzo dei consumatori guarda regolarmente contenuti sportivi sia via broadcaster che su piattaforme digitali.

Streaming in spolvero

Tuttavia, si è scoperto che gli appassionati di sport stanno diventando impazienti per la mancanza di opzioni di streaming, suggerendo che i fan si aspettano che in futuro sia disponibile più sport sui servizi di streaming o che potrebbero scegliere di non guardare lo sport in diretta se è disponibile solo tramite abbonamenti televisivi.



Nel 2019, Grabyo aveva scoperto che il 53% degli appassionati di sport globali che pagano per i servizi video aveva in programma di tagliare l’abbonamento via cavo e passare esclusivamente allo streaming entro il 2024. Nel 2021, il 45% dei fan pagava solo per i servizi di streaming. Entro il 2026, il rapporto di Grabyo suggerisce che il mercato della pay-TV avrà solo una quota di clienti del 28% degli appassionati di sport globali.



Inoltre, nel Regno Unito, il 73% degli appassionati di sport nel Regno Unito ora vuole guardare lo sport esclusivamente sui servizi di streaming. Tra quei fan del Regno Unito che passerebbero allo streaming esclusivamente per lo sport, il 47% pagherebbe fino a 10 sterline al mese per un servizio dedicato, mentre il 38% pagherebbe fino a 25 sterline al mese. A livello globale, il 79% degli appassionati di sport dichiara di essere pronto a passare allo streaming online solo per lo sport.



Abbonamenti Tv in calo

Dal 2019, gli abbonamenti alle trasmissioni TV sono diminuiti del 9% tra gli appassionati di sport globali, mentre gli abbonamenti allo streaming online sono aumentati del 41%. Il rapporto rileva anche una forte domanda di contenuti sportivi ad accesso gratuito attraverso i social media. Con quasi la metà degli appassionati di sport del Regno Unito che utilizzano piattaforme di social media per accedere ai contenuti, il 55% desidera vedere più trasmissioni sportive in diretta sui social media, mentre il 51% desidera più momenti salienti istantanei (highlights) e video social.

La Tv via cavo resiste: più fornita

Tuttavia, gli appassionati di sport non stavano ancora abbandonando del tutto gli abbonamenti alle trasmissioni TV a causa della mancanza di sport disponibili sui servizi di streaming. il rapporto ha rilevato che calali come NOW, BT Sport e Amazon Prime Video portano una varietà di sport in diretta nel mercato del Regno Unito, ma il 58% dei fan del Regno Unito riferisce che non taglierà l’abbonamento via cavo perché non sono disponibili abbastanza contenuti senza un abbonamento TV.

Valutando le tendenze identificate nel suo rapporto, Grabyo sostiene che i risultati riflettono una tendenza globale dei consumatori che adottano servizi di streaming a favore degli abbonamenti televisivi. Una tendenza accelerata dalle misure di sicurezza durante il lockdown nel 2020. Ciò ha portato a consumatori di età demografica diversa a sperimentare i servizi di streaming e convincersi del loro valore. Grabyo riferisce che la metà degli appassionati di sport globali intervistati ha più di 45 anni.