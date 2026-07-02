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Trasporti, Renzi ad AdnTalks: “Facciamo petizione ‘Restituisci il mojito a Salvini”’

Trasporti, Renzi ad AdnTalks: “Facciamo petizione ‘Restituisci il mojito a Salvini”’

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Trasporti, Renzi ad AdnTalks: “Facciamo petizione ‘Restituisci il mojito a Salvini”’ Adnkronos

(Adnkronos) – “Ero in ritardo? Ho preso un treno, una cosa che nell’Italia del 2026 non si dovrebbe mai fare. Salvini ha licenziato il povero Donnarumma e nessuno che licenzi Salvini. Salvini deve essere restituito ai mojito, al suo amore. Facciamo una petizione: ‘Restituisci anche tu il mojito a Salvini'”. Lo dice all’Adnkronos Matteo Renzi, leader di Italia viva-Casa riformista, nel corso di AdnTalks, intervistato dal direttore Davide Desario.
 

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