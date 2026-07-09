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Trasporti, logistica ed energia, Grimaldi (Alis): “Ets penalizzano imprenditori”

Trasporti, logistica ed energia, Grimaldi (Alis): “Ets penalizzano imprenditori”

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Trasporti, logistica ed energia, Grimaldi (Alis): “Ets penalizzano imprenditori” Adnkronos

(Adnkronos) – Il presidente di Alis, Guido Grimaldi considera il sistema europeo di scambio delle quote di emissione (Ets) “dannosa” perché penalizza cittadini e imprese e auspica la revisione del meccanismo di emissioni. Le sue considerazioni nel corso di “L’impatto degli scenari geopolitici sulla logistica e sulle filiere industriali”, l’appuntamento ospitato nella masseria Li Reni a Manduria, in provincia di Taranto e organizzato da Alis, l’Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile. 

economia

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Redazione Key4biz

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