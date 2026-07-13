Trasporti, logistica ed energia. Grimaldi (Alis): “Ets penalizza imprenditori”

(Adnkronos) – Il presidente di Alis, Guido Grimaldi considera il sistema europeo di scambio delle quote di emissione (Ets) ‘dannoso’ perché penalizza cittadini e imprese e auspica la revisione del meccanismo di emissioni. Le sue considerazioni nel corso di ‘L’impatto degli scenari geopolitici sulla logistica e sulle filiere industriali’, l’appuntamento ospitato nella masseria Li Reni a Manduria, in provincia di Taranto e organizzato da Alis, l’Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile.

—

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz