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Trasporti: inaugurate a Milano Carrozze Panoramiche Fondazione FS in circolazione dal 27 giugno al 29 agosto sulla tratta Palazzolo – Paratico / Sarnico

Trasporti: inaugurate a Milano Carrozze Panoramiche Fondazione FS in circolazione dal 27 giugno al 29 agosto sulla tratta Palazzolo – Paratico / Sarnico

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Trasporti: inaugurate a Milano Carrozze Panoramiche Fondazione FS in circolazione dal 27 giugno al 29 agosto sulla tratta Palazzolo – Paratico / Sarnico Adnkronos

(Adnkronos) – Presentate alla stazione Centrale di Milano le nuove carrozze panoramiche della Fondazione FS Italiane, che dal 27 giugno al 29 agosto circoleranno ogni sabato sulla linea turistica Palazzolo sull’Oglio-Paratico Sarnico, nel 150° anniversario della tratta. Un progetto che coniuga turismo ferroviario, recupero del patrimonio storico e sostenibilità ambientale. Il direttore generale Luigi Cantamessa ha evidenziato l’unicità delle vetture completamente aperte e il recupero di vecchi carri merci e locomotive riconvertite. 

economia

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Redazione Key4biz

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