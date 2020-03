Trasporti innovativi, sostenibili a livello ambientale e caratterizzati da un alto contenuto tecnologico, sono questi i requisiti per partecipare al nuovo bando del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit) da 480 milioni di euro.

Le risorse saranno destinate a progetti di “digitalizzazione della logistica, recupero waterfront, accessibilità turistica e Green Ports”, per le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Sicilia e Puglia.

“Logistica integrata e sostenibilità ambientale sono le macrofinalità che il PAC 2014\2020 intende perseguire con queste quattro manifestazioni di interesse, guidate dal MIT di concerto con le Regioni e finalizzate alla promozione dei sistemi di trasporto sostenibile del Mezzogiorno”, si legge in una nota del ministero.

“Un vero e proprio volano per superare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete e rilanciare le economie dei territori in un momento di profonda difficoltà per il Paese”, è precisato, ponendo in massima evidenza che “i termini indicati nel bando saranno applicati nel rispetto delle norme vigenti imposte dalla situazione emergenziale attualmente in essere”.

Qui di seguito i 4 bandi:

Il PAC 2014-2020 (Programma di Azione e Coesione complementare al PON Infrastrutture) è finalizzato a garantire uno sviluppo competitivo dei territori delle regioni meno sviluppate del Mezzogiorno, “contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020, attraverso azioni ed interventi riferibili agli OT 2 “Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché l’impiego e la qualità delle medesime” e OT 7 “Promuovere sistemi di trasporto sostenibili”, dell’Accordo di Partenariato”.

Tre gli obiettivi principali del Programmai: favorire la sostenibilità ambientale, assicurare l’accessibilità turistica e migliorare l’efficienza logistica integrata.