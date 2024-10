Come contribuiranno le TowerCo allo sviluppo del sistema dei trasporti? Questo uno dei temi affrontati da Alessandro Prosdocimo, Direttore Commerciale di Cellnex Italia, nel suo intervento al panel “Digital Transformation e sistema dei trasporti” che si è tenuto a ComoLake.

“La nostra società e la nostra vita è caratterizzata da una forte mobilità geografica – ha detto Prosdocimo – ed inoltre è caratterizzata da una iperconnetività. Spesso questo due caratteristiche non vanno a braccetto. Il contributo che le TowerCo possono dare è che questo invece avvenga, essendo così un elemento di coagulo, visto che la TowerCo per definizione è un abilitatore”.

In questo contesto, “Cellnex non si limita soltanto a realizzare e a fornire servizi sulle torri, ma fa anche servizi aggiunti e soluzioni per la mobilità, ad esempio, ed per altri settori dell’industria”, aggiunge Prosdocimo.

Cosa si può fare per dare un contributo al Sistema Paese? “Cellnex sta partecipando ai bandi della Comunità Europea sul 5G – dice il manager – per la connessione dei corridoi transfrontalieri. Abbiamo lavorato in Italia e in altri paesi europei, in Italia nello specifico abbiamo vinto il bando per il disegno della connessione 5G nel tratto autostradale che va da Udine a Villach, attraverso Tarvisio e altrettanto abbiamo fatto per il Traforo del Fréjus. Questo è avvenuto grazie ad un approccio di sistema. Non soltanto connettività, ma anche un’ipotesi dei servizi che questa connettività può abilitare”.

Quali? Ad esempio, l’Automotive controllato, la possibilità di sensorizzare le autostrade per poter dare maggiore sicurezza, la copertura delle gallerie al servizio da un lato degli automobilisti, dall’altro del gestore delle strade e autostrade che così sono in grado di sapere se c’è o meno la connettività in quel momento attraverso un sistema di sensoristica collegato al centro di controllo per la gestione di interventi o alert in caso di necessità con l’SOS virtuale.

