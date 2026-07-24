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Trasporti: a Fiumicino nasce ‘Open’, 16mila mq per gli operatori dell’aeroporto

Trasporti: a Fiumicino nasce ‘Open’, 16mila mq per gli operatori dell’aeroporto

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Trasporti: a Fiumicino nasce ‘Open’, 16mila mq per gli operatori dell’aeroporto Adnkronos

(Adnkronos) – 16.000 metri quadrati di superficie composta da spazi modulari, sia ad uso esclusivo sia condiviso e aree dedicate a incontri di business, conferenze, eventi e workshop, affiancate da ambienti progettati per favorire collaborazione, relazione e networking. Aeroporti di Roma, società del Gruppo Mundys, ha inaugurato ‘Open – Fco Smart Workplace’, centro direzionale in grado di ospitare fino a 600 persone, grazie a 70 uffici e 35 sale meeting. Terminata da poche settimane è già completamente allocata. 

economia

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Redazione Key4biz

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