Trasferimento dati Usa-Ue, Max Schrems annuncia ricorso

Max Schremspromette battaglia anche questa volta contro il nuovo Data privacy Act, derubricato come una copia sbiadita degli accordi transatlantici predecedenti, il Safe Harbour e il Privacy Shield.

Naila Murray, Head of FAIR (Fundamental AI Research) Emea Lab di Meta, e Angelo Mazzetti, responsabile public policy di Meta, in audizione sul tema dell’IA presso il Comitato di vigilanza sull’attività di Documentazione, presieduto dalla Vicepresidente della Camera, Anna Ascani.

IA e automazione per le smart city, al via bando da 12 milioni di euro, lanciato dall’Istituto italiano di tecnologia (IIT), assieme al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e all’Università di Genova.

