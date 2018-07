Di Nuno Bernardo

Armando Editore

Pubblicato: 26 giugno 2018

Pagine: 192

ISBN: 9788869923890

Prezzo: 18:00 euro

Ogni produttore aspira a progettare un marchio che possa trasformarsi in un’icona pop, il cui storyworld o protagonista/eroe abbia abbastanza potenziale creativo per alimentare linee narrative e possibili spin-off al fine non solo di vendere, ma anche di lasciare un segno nell’immaginario. Come è possibile raggiungere tali risultati senza avere a disposizione milioni di dollari in campagne marketing e un team di creativi?

In questo testo, Nuno Bernardo illustra come utilizzare l’approccio transmediale per rivolgersi a pubblici sempre più globali e interconnessi attraverso mezzi di comunicazione differenti.

Grazie alla sua esperienza nella progettazione di storyworld transmediali, Nuno Bernardo guida il lettore all’interno di un percorso multipiattaforma che spazia dal celebre episodio de La guerra dei mondi di Orson Welles attraverso la radio, alle nuove forme di narrazione immersive e interattive tipiche dei più sofisticati videogame.

Utilizzando il suo approccio unico al transmedia, Nuno ha prodotto più di 200 ore di contenuti multipiattaforma, questa esperienza si è trasformata in un testo ricco di case studies utili per tutti coloro che vogliono diventare produttori di contenuti trasmediali, dalla televisione, al web, dal marketing, al brand management.