Transizione energetica, 200 milioni di euro per le PMI operanti in Africa

Nuovi strumenti finanziari per sostenere la competitività delle imprese che operano in settori strategici nel continente africano. È stata, infatti, presentata al MAE la nuova misura di finanza agevolata di SIMEST del valore di 200 milioni di Euro (c.d. Quota Attanasio) che sostiene l’internazionalizzazione delle imprese italiane, in particolare PMI operanti nel settore energetico e digitale.

La c.d “Quota Attanasio”

Al via la cosiddetta Quota Attanasio, il nuovo strumento finanziario da 200 milioni di euro istituito dalla Farnesina congiuntamente con Simest (Società del Gruppo Cdp), per le aziende italiane che operano nei Paesi Africani, soprattutto in campo energetico, digitale e manifatturiero. Annunciata dal titolare degli Affari esteri Antonio Tajani, la misura punta in particolare alle ‘micro’, piccole e medie imprese (Pmi) che investono nel continente africano, in linea con le direttive energetiche contenute nel Piano Mattei per l’Africa […]

