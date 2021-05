Transizione digitale: Lepida e lo scouting di disponibilità tecnologiche

Due le funzioni di scouting su cui la società in-house della Regione Emilia Romagna si sta concentrando: la prima è in capo all'Area Supporto trasformazione digitale, la seconda è il Digital place. Tutte le indicazioni per comunicare necessità e suggerimenti.

Lo scenario tecnologico sta divenendo sempre più complesso e specialistico e gli Enti sono chiamati a effettuare una transizione verso il digitale, al punto che è stata istituita la figura del Responsabile della Transizione Digitale, che Lepida supporta il più possibile con le proprie azioni.

La Divisione Integrazioni Digitali, che festeggia il suo quinto anno di vita, è nata proprio con questa finalità.

Tra le novità su cui Lepida si sta concentrando ci sono in particolare due funzioni di scouting.

La prima è in capo all’Area Supporto Trasformazione Digitale che dal prossimo mese di maggio inizierà a pubblicare sul sito di Lepida l’analisi di tutte le offerte tecnologiche presenti su Consip e IntercentER, affinché i Soci di Lepida possano trovare in modo semplice e diretto cosa possono acquisire, dove lo possono acquisire e a che costo.

La seconda è il Digital Place, un sistema di valutazione e qualificazione di tecnologie e servizi tipicamente presenti sul mercato elettronico che ancora non trovano un’ampia diffusione su convenzioni e accordi quadro, indirizzato a catturare soluzioni stabili e funzionali fortemente innovative.

Anche questo secondo strumento è presente sul sito di Lepida e dopo l’annuncio di fine 2020 inizia ad avere una sua consistenza.

Tutti gli Enti che nella filiera della trasformazione digitale hanno suggerimenti e soprattutto necessità di filiere tecnologiche possono rivolgersi ad accounting@lepida.it per segnalarli.

Ricordiamo che il link per le offerte tecnologiche su IntercentER e Consip è https://www.lepida.net/integrazionidigitali/convenzioni-consip-intercenter mentre per il Digital Place è https://www.lepida.net/integrazioni-digitali/digitalplace-lepida.