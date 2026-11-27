Il ministero delle Imprese e del made in Italy ha pubblicato il decreto per l’erogazione di nuove risorse alle imprese “esodate” del Piano Transizione 5.0: impianti per autoproduzione da fonti energetiche rinnovabili, sistemi di accumulo e certificazioni.

Transizione 5.0, le risorse per le imprese escluse dal credito d’imposta

Il ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) ha pubblicato il decreto firmato dal ministro Adolfo Urso che disciplina l’erogazione di 197,7 milioni di euro a favore delle imprese rimaste escluse dal credito d’imposta del Piano Transizione 5.0 per esaurimento delle risorse.

Il sostegno riguarda investimenti in autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, sistemi di accumulo e certificazioni.

A chi spetta il contributo

Il provvedimento è rivolto alle cosiddette imprese “esodate”: aziende che avevano ricevuto dal Gestore servizi energetici (Gse) la comunicazione di regolarità tecnica dell’investimento, ma non avevano ottenuto il credito d’imposta previsto dal Piano Transizione 5.0 2024-2025 perché le risorse disponibili erano terminate.

Il contributo copre le spese sostenute per impianti di autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinati all’autoconsumo, inclusi i sistemi di accumulo. Sono ammesse anche le spese per le certificazioni contabili e per quelle che attestano la riduzione dei consumi energetici e il rispetto dei requisiti ambientali previsti dalla misura.

Come sono ripartiti i 197,7 milioni

Le risorse sono distribuite su tre anni:

57,7 milioni di euro nel 2026

80 milioni di euro nel 2027

60 milioni di euro nel 2028

Il Mimit ha precisato che il contributo sarà erogato direttamente sul conto corrente delle imprese beneficiarie, in quote annuali e proporzionalmente alle risorse disponibili per ciascun anno. L’importo non potrà superare l’agevolazione che sarebbe stata riconosciuta dal Gse per le stesse spese nell’ambito del Piano Transizione 5.0.

In caso di insufficiente disponibilità finanziaria, il Ministero ha previsto una riduzione proporzionale dei contributi. Non è quindi garantito che ogni impresa riceva l’intero importo potenzialmente spettante.

Fondo perduto e vantaggi fiscali

Il sostegno assume la forma di un contributo a fondo perduto. Secondo quanto comunicato dal Mimit, non concorre alla formazione del reddito imponibile né della base imponibile IRAP.

Per le imprese, si tratta quindi di un’agevolazione che può ridurre l’impatto economico degli investimenti già realizzati in efficienza energetica, digitalizzazione e transizione ecologica. L’intervento mira a dare continuità al sostegno verso i progetti tecnically validati dal Gse, ma rimasti senza copertura finanziaria nell’ambito della precedente procedura.

Prossimi passi per le imprese

Sulla base dei dati trasmessi dal Gestore, il ministero pubblicherà l’elenco delle imprese beneficiarie, con l’indicazione dei relativi importi.

Un successivo provvedimento direttoriale definirà termini e modalità per presentare la domanda di erogazione. Fino a quel momento, le aziende non dovranno quindi presentare nuove istanze: sarà necessario attendere l’apertura della procedura e le indicazioni operative del Ministero.

Per prepararsi, le imprese interessate dovrebbero conservare la comunicazione di regolarità tecnica rilasciata dal GSE, la documentazione delle spese ammissibili e gli eventuali certificati relativi ai requisiti ambientali ed energetici previsti dalla misura.

Il contesto del Piano Transizione 5.0

Il Piano Transizione 5.0 sostiene la trasformazione digitale ed energetica delle imprese italiane, con incentivi collegati a investimenti in beni strumentali, efficientamento energetico e fonti rinnovabili. La misura era stata finanziata con una dotazione complessiva di 6,3 miliardi di euro per il biennio 2024-2025.

Con il decreto del 6 novembre 2025, il Mimit aveva già comunicato l’esaurimento delle risorse disponibili. Le nuove prenotazioni erano state possibili fino al 31 dicembre 2025, ma solo in caso di ulteriore disponibilità e secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

In attesa della definizione della modalità di richiesta

La pubblicazione del decreto rappresenta una novità concreta per le imprese che avevano investito in fotovoltaico, accumulo e certificazioni, ma erano rimaste fuori dal credito d’imposta per l’esaurimento della dotazione. Il provvedimento riapre una possibilità di recupero economico, seppur con risorse limitate e ripartite su tre annualità.

Il punto cruciale sarà ora il provvedimento direttoriale che definirà le modalità di richiesta: da esso dipenderanno tempi, documenti da allegare e procedure di pagamento.

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz