“Traguardi!”, online il nuovo format di LepidaTV

Lo sport e il territorio dell’Emilia-Romagna, il sociale, il turismo e il digitale. Questo il cuore della trasmissione “Traguardi! – Sport e territorio in Emilia-Romagna”, una produzione LepidaTV in collaborazione con l’Agenzia di informazione e comunicazione della Regione Emilia-Romagna in onda dal 30 settembre.

“Traguardi” va in onda ogni 14 giorni, il venerdì alle 13.30, quale nuovo appuntamento fisso in palinsesto, su Smart TV canale 80 al tasto blu del telecomando e online al sito www.lepida.tv o sul canale YouTube.com/LepidaTV.

La trasmissione, scritta e condotta dal giornalista Vittorio Martone, punta a diventare un riferimento per gli appassionati di sport sociale, con interviste in studio e reportage dal territorio.

Nella prima puntata già disponibile on demand la storia – raccontata dall’atleta non vedente Davide Valacchi – dei viaggiatori disabili che hanno attraversato l’Emilia-Romagna in bici lungo sentieri resi accessibili a tutti grazie a un progetto della Fondazione per lo Sport Silvia Parente, e l’inizio del viaggio nelle società sportive del territorio con l’Atletica Castelnovo Monti.

Nella seconda puntata spazio alla tecnologia, con Robert Fultz – già capitano della Fortitudo Bologna – impegnato a illustrare l’app TeamKeys, uno strumento digitale per l’analisi delle performance dei giocatori di basket, mentre il video-racconto dal territorio è dedicato alla prima edizione dei Giochi Antirazzisti a Bologna.

Nella terza puntata l’apertura è dedicata a “Lo stato di salute della pratica sportiva in Emilia-Romagna” presentato da Roberto Lamborghini, responsabile del Centro studi e ricerche di SG Plus Ghiretti & Partners; a seguire l’incontro-intervista con un grande sportivo emiliano, Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli e della Nazionale italiana di calcio.